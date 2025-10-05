Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10, relative alle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che la contessa Adelaide sarà disperata nel momento in cui scoprirà che il suo abito da sposa è stato danneggiato: bisognerà trovare una soluzione immediata.
Intanto, per Salvo arriverà il momento di salutare i suoi amici e colleghi, mentre Rosa farà i conti con un'aggressione che la costringerà al ricovero in ospedale.
Adelaide disperata per l'abito da sposa: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre
La contessa Adelaide continuerà a essere concentrata sul suo imminente matrimonio con Marcello, ma farà i conti con un incubo che si rivelerà premonitore.
Il suo abito da sposa verrà danneggiato, gettandola nel vortice della disperazione, dato che bisognerà trovare una soluzione immediata in vista del giorno del sì che la attende con Barbieri.
Intanto, Marcello soccorrerà Rosa Camilli dopo una brutta aggressione che si verificherà per le strade di Milano.
La giornalista verrà assalita da uno sconosciuto e, dopo il duro scontro, verrà portata in ospedale per essere sottoposta a un ricovero e alle dovute cure.
Salvo esce di scena dalla soap
Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che si assisterà anche all'uscita di scena di Salvo Amato.
Il barista annuncerà agli amici di essere in procinto di partire con la moglie Elvira e il piccolo Andrea Maria per trasferirsi a Sanremo, dove intraprenderanno la loro nuova vita assieme.
Salvo saluterà il suo grande amico Marcello, con il quale ha condiviso diversi momenti speciali nel corso della sua vita.
Intanto, Johnny, dopo il suo arrivo a Milano, si ritroverà senza lavoro e Delia avrà un'idea: proporre a Ciro Puglisi di assumerlo nella Caffetteria, in modo tale da permettergli di costruirsi un futuro.
Salvo ed Elvira avevano affrontato i problemi di Andrea Maria
Negli episodi precedenti di questa stagione, Salvo ed Elvira si sono ritrovati a fare i conti con i problemi di salute del piccolo Andrea Maria, che li hanno messi in grande difficoltà.
La tosse persistente del bambino ha spinto i medici a consigliare alla coppia di lasciare Milano per un po’ di tempo e di trasferirsi in una zona di mare, così da permettere al bambino di respirare aria più pulita.
Da qui la decisione di lasciare i loro incarichi professionali per seguire i consigli del medico che ha in cura il bambino.