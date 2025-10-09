L’aria profuma di fiori d’arancio, ma il destino ha altri piani. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10, in onda su Rai 1, dal 13 al 17 ottobre 2025, Adelaide di Sant’Erasmo è sempre più vicina al suo matrimonio con Marcello, ma tra sogni premonitori e dubbi, qualcuno sembra voler spegnere la sua felicità.

Rosa si metterà nei guai e a salvarla sarà proprio Barbieri. Un momento di vicinanza che destabilizzerà entrambi. Purtroppo, l'incubo della contessa diventerà realtà: il suo bellissimo abito da sposa verrà distrutto, come è possibile?

Adelaide fa un sogno premonitore

La Contessa, elegante e fiera, indossa il suo abito nuziale davanti a Marta e Odile, mentre le due giovani si confidano timori e segreti. Ma quella stessa notte, Adelaide sogna qualcosa che la turba profondamente: un cattivo presagio, forse il riflesso inconscio dei suoi dubbi, o l’avvertimento di una minaccia reale.

Nel frattempo, il destino le gioca un brutto scherzo – il suo abito da sposa viene danneggiato in modo irreparabile. Un colpo molto duro, che mette in crisi non solo la cerimonia, ma anche la serenità della contessa. A intervenire, inattesi, sono Ettore e la misteriosa Greta, pronti a offrirle il loro aiuto, ma chi è davvero questa giovane donna che sembra conoscere troppi dettagli?

Rosa in pericolo, Marcello in ansia

Nello stesso momento, Rosa Camilli vive giorni difficili. Un uomo, Rodolfo Sacchi, la segue per strada e la aggredisce. Fortunatamente, Marcello arriva in tempo per salvarla. Il gesto eroico di Marcello riaccende emozioni e vecchie domande: può davvero dimenticare la giornalista che gli ha cambiato la vita?

Mentre Rosa viene trattenuta in ospedale, Marcello non riesce a staccarsi dal suo pensiero, e la tensione emotiva cresce. Lui sta per sposarsi con Adelaide, ma il cuore sembra non seguire più le regole.

Con sorprendente talento, Greta disegna un nuovo abito da sposa per la Contessa, riportandole il sorriso. Eppure Umberto Guarnieri osserva tutto con sospetto: la nuova arrivata nasconde qualcosa, e la sua indagine potrebbe svelare un segreto capace di scuotere anche la potente Adelaide.

Nel frattempo, Elvira e Salvatore salutano commossi il Paradiso e Milano, chiudendo un capitolo importante della loro vita, mentre la città sembra prepararsi a un cambiamento irreversibile.

Marcello e Adelaide in un equilibrio imperfetto

Adelaide vive il suo sogno nuziale come una regina che teme di perdere il trono. Dietro la perfezione del sorriso, si nasconde una donna che ha costruito il potere come corazza contro la vulnerabilità. Il sogno premonitore e l’abito distrutto non sono solo simboli narrativi: rappresentano la paura di perdere il controllo, l’idea che l’amore possa sfuggirle proprio quando pensa di averlo conquistato.

Marcello, invece, lotta con un altro demone: la colpa del cuore diviso.

Il suo salvataggio di Rosa non è solo un gesto di coraggio, ma una risposta emotiva irrazionale – un riflesso di ciò che prova, e che non riesce più a reprimere. E Greta, con la sua calma apparente e il suo talento improvviso, è la figura che spezza l’equilibrio: la prova vivente che, in questo Paradiso, nulla è mai come sembra.