Le anticipazioni delle puntate di Il Paradiso delle Signore 10, in onda nel mese di novembre su Rai 1, rivelano che Marcello Barbieri scoprirà di essere in pericolo dopo aver annullato le nozze con la contessa.

Adelaide non ha alcuna intenzione di lasciare impunito il giovane Barbieri per il grave danno di immagine e la sofferenza che le ha arrecato, motivo per il quale sarà disposta a tutto pur di rovinargli la carriera.

Marta, invece, scoprirà dei problemi di salute di Enrico e resterà delusa perché le ha nascosto la verità per tutto questo tempo.

Marcello Barbieri in pericolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10 di novembre

La vendetta di Adelaide nei confronti di Marcello sarà al centro degli episodi de Il Paradiso delle signore del mese di novembre su Rai 1.

La contessa non gradirà affatto il comportamento del suo ormai ex compagno e sarà pronta a tutto pur di fargliela pagare e vederlo soffrire.

Marcello scoprirà di essere in pericolo: sa bene che Adelaide non si arrende finché non ha ottenuto ciò che vuole e adesso teme di poter perdere il suo potere e quella stima acquisita nel corso del tempo nel mondo degli affari milanesi, proprio grazie al supporto della contessa.

Enrico confessa la verità a Marta sulla sua mano nei prossimi episodi di novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del mese di novembre, inoltre, rivelano che per Marta arriverà il momento di scoprire la verità sulle condizioni di salute di Enrico.

Il medico cercherà fino alla fine di nascondere la situazione alla sua compagna, tenendola all'oscuro della cura che sta affrontando per cercare di risolvere i suoi problemi alla mano.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Enrico fallirà un intervento in sala operatoria: la disperazione per ciò che è successo lo porterà a confessare tutta la verità a Marta, la quale, inizialmente, sarà delusa per non essere stata messa al corrente subito di questa situazione.

La storia d'amore tra Marta Guarnieri ed Enrico nella soap

In attesa dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, nelle puntate precedenti Enrico e Marta hanno scelto di viversi la loro storia d'amore alla luce del giorno, sebbene inizialmente il commendatore non sia stato entusiasta di questa relazione.

Umberto ha deciso di andare a parlare subito con Enrico dopo aver appreso la notizia della loro frequentazione e, con il suo modo di fare schietto e diretto, gli ha chiesto di comportarsi bene con sua figlia e di non farla soffrire, altrimenti se la sarebbe dovuta vedere con lui.