Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del mese di novembre rivelano che Rosa Camilli finirà nel mirino della contessa Adelaide.

Dopo che la sua relazione con Marcello sarà venuta allo scoperto, la giornalista dovrà affrontare i colpi bassi della contessa, intenzionata a rovinarle la vita sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Tuttavia, Rosa potrà contare su un’alleata d’eccezione: Odile, che riuscirà a metterla in guardia sui piani di sua madre, aiutandola a evitare il peggio.

La furia della contessa Adelaide contro Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore novembre

Rosa e Marcello saranno al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore di novembre. I due potranno viversi serenamente la loro storia d'amore, seppur ignari di quello che è il vero progetto della contessa Adelaide, la quale intende fargliela pagare.

Adelaide, dopo aver trascorso delle giornate di grande disperazione tornerà a farsi vedere al Circolo e avrà modo di rivedere proprio Rosa.

Tra le due nascerà un duro scontro e la contessa non perderà occasione per umiliare pubblicamente la nuova fiamma del suo ex promesso sposo Marcello Barbieri, lasciandola senza parole.

Rosa Camilli scopre che Adelaide vuole rovinarla

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che Adelaide attuerà un piano diabolico e spietato nei confronti di Rosa: il suo obiettivo sarà quello di renderle la vita impossibile sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

Così chiederà a un investigatore privato di indagare sul conto della giornalista, sperando che possano venire a galla segreti sul suo passato.

Intanto, questo piano diabolico della contessa verrà scoperto da Odile, che deciderà di intervenire per mettere al corrente la giornalista, chiedendole di stare attenta, dato che sua madre non intende fermarsi.

Rosa scoprirà che la contessa intende rovinarle la vita e si dirà pronta a rassegnare le sue dimissioni dal grande magazzino milanese.

Odile aveva affrontato Rosa negli episodi precedenti della soap opera di Rai 1

Negli episodi precedenti della soap opera, Odile ha scoperto tutta la verità sulla tresca clandestina tra Rosa e Marcello.

Scioccata e amareggiata, non si è fatta scrupoli ad affrontare la sua amica, rinfacciandole tutto il suo disprezzo e l’immensa delusione per ciò che aveva tramato alle spalle di sua madre Adelaide.