Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre rivelano che Adelaide verrà presa in giro da Marcello che, a pochi giorni ormai dal matrimonio, continuerà a nasconderle la verità in merito ai sentimenti che prova nei confronti di Rosa Camilli.

Intanto Odile resterà spiazzata dopo aver ascoltato una chiamata di Ettore, dalla quale emergerà che il nuovo stilista della Galleria Milano Moda sta nascondendo dei segreti importanti.

Adelaide presa in giro da Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 ottobre

La contessa Adelaide continuerà a essere concentrata sui preparativi del suo imminente matrimonio con Marcello, ignara del fatto che il ragazzo non sia del tutto onesto con lei.

Barbieri, infatti, non avrà il coraggio di confessarle ciò che c'è stato con Rosa e intanto la giornalista sarà vittima di una aggressione per strada che comporterà un ricovero in ospedale.

Marcello, dopo aver prestato soccorso a Rosa, non farà altro che pensare a lei nei giorni a seguire, rendendosi conto sempre più dei suoi sentimenti nei confronti della ragazza.

Il ragazzo, però, continuerà a ingannare Adelaide, tenendola all'oscuro della verità a pochi giorni ormai dal matrimonio che li attende.

Ettore nasconde dei segreti, Salvatore ed Elvira se ne vanno

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre, inoltre, rivelano che Odile resterà spiazzata dopo aver ascoltato una telefonata misteriosa di Ettore.

La ragazza ne parlerà con Marta, esprimendole tutti i suoi dubbi e mettendo in evidenza il fatto che il nuovo stilista della Galleria Milano Moda stia nascondendo dei segreti legati forse al suo passato, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Intanto per Elvira e Salvatore arriverà il momento della partenza: i due lasceranno per sempre Milano per trasferirsi a Sanremo assieme al piccolo Andrea Maria, mentre Ciro Puglisi si ritroverà alla guida della Caffetteria Amato.

Tra Odile ed Ettore c'era stato un bacio negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore 10

Negli episodi precedenti della soap, Odile si era ritrovata a baciare uno sconosciuto durante un evento al Circolo.

La ragazza, ancora provata dalla fine della sua conoscenza con Matteo, il giorno dopo non aveva fatto altro che pensare alle belle sensazioni che le aveva lasciato quel bacio, salvo poi fare una scoperta inaspettata.

Umberto le presentò il nuovo stilista del negozio ed era proprio Ettore, lo stesso ragazzo che aveva baciato la sera prima al Circolo, senza neppure sapere il suo vero nome.