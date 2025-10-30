Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 novembre su Rai 1 rivelano che Roberto Landi ingannerà Fulvio Rinaldi riguardo alla verità sulla sua passata relazione con Mario Oradei, attualmente fidanzato con sua figlia Caterina.

Marcello, invece, si mostrerà spietato nei confronti della ex Adelaide: non avrà alcuna intenzione di indietreggiare o nascondersi in merito alla sua relazione con Rosa Camilli, al punto da essere disposto a tutto pur di viversi serenamente questa storia d'amore.

Roberto inganna Fulvio Rinaldi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 7 novembre

Roberto Landi si ritroverà faccia a faccia con il suo ex Mario, ritornato a Milano nelle vesti di fidanzato ufficiale di Caterina Rinaldi.

Il comproprietario del grande magazzino milanese sarà in serie difficoltà con la coppia, ma anche con Fulvio Rinaldi: sarà costretto a ingannare il magazziniere del Paradiso in merito al suo passato con Mario, nonostante le preoccupazioni dell'uomo per questa storia d'amore della figlia.

Intanto, Enrico si renderà conto di non poter più nascondere i suoi seri problemi alla mano: deciderà di affrontare la compagna Marta Guarnieri, mettendola al corrente della verità su ciò che sta vivendo in segreto.

Marcello spietato contro la sua ex Adelaide

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre, inoltre, rivelano che Marcello Barbieri sarà nel mirino della sua ex Adelaide, la quale cercherà di fare il possibile per farlo fuori dal team del negozio e in generale per ostacolargli la carriera professionale.

Marcello, però, non si farà scrupoli a sfidare la sua ex: non intende cedere, motivo per il quale si mostrerà spietato e pronto a tutto pur di riuscire a viversi serenamente e liberamente la sua relazione con Rosa Camilli.

Nel frattempo, la relazione tra Rosa e Marcello diventerà di dominio pubblico: sarà la giornalista a rendere ufficiale la notizia alle sue amiche e colleghe.

Rosa aveva provato a prendere le distanze da Marcello negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore

Negli episodi precedenti della soap, Rosa ha provato a prendere le distanze da Marcello, dopo aver compreso di provare sentimenti nei suoi confronti.

In vista dell’estate ha scelto di lasciare per un po’ Milano e tornare a Bologna dai genitori, credendo che in questo modo sarebbe riuscita a dimenticarlo.

L’esito finale, però, è stato diverso: una volta rientrata a Milano, Rosa ha capito di non aver mai dimenticato Marcello e quel bacio che c’era stato tra loro in precedenza.