Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre rivelano che Adelaide sarà su tutte le furie dopo che Marcello annullerà le loro nozze e, soprattutto, dopo aver scoperto che il ragazzo ha avuto una tresca clandestina con Rosa Camilli.

Intanto, Roberto Landi resterà sconvolto nel momento in cui apprenderà che il suo ex, Mario Oradei, è il fidanzato di Caterina, mentre Enrico continuerà a nascondere la verità a Marta in merito alle sue condizioni di salute.

Adelaide su tutte le furie: anticipazioni Il paradiso delle signore 27-31 ottobre

La contessa Adelaide dovrà fare i conti con le parole di Marcello Barbieri, il quale le comunicherà di essere in crisi con i suoi sentimenti e di non avere più le idee chiare sull'imminente matrimonio che li attende.

Il ragazzo deciderà di annullare la cerimonia che li avrebbe visti protagonisti, senza però svelarle che dietro a questa decisione si cela il feeling speciale nato con Rosa Camilli, diventata sempre più importante nella sua vita.

Adelaide, però, scoprirà la verità ascoltando una conversazione privata tra Umberto e Odile, dalla quale si renderà conto che Marcello ha perso la testa per la giornalista.

La contessa non la prenderà bene e si mostrerà su tutte le furie nei confronti del suo ex compagno: tra i due ci sarà un accesissimo confronto.

Roberto sconvolto da Mario, Enrico mente ancora a Marta

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Enrico continuerà a tacere la verità in merito al suo stato di salute.

Il medico preferirà non dire a Marta dei problemi alla mano, nonostante la situazione diventi sempre più seria e complicata da gestire.

Roberto Landi, invece, farà i conti con una doccia gelata nel momento in cui scoprirà che il suo ex, Mario Oradei, è il fidanzato ufficiale di Caterina, la figlia del nuovo magazziniere del Paradiso.

Roberto era stato lasciato da Mario negli episodi precedenti della soap opera di Rai 1

Negli episodi precedenti della soap, Mario ha scelto di lasciare Milano e trasferirsi a Roma dopo che la sua tresca clandestina con Roberto è stata scoperta da un cliente del Circolo, il quale ha inviato una lettera anonima alla contessa per metterla al corrente dell'accaduto.

Mario, per evitare possibili problemi, ha deciso di trasferirsi e iniziare un nuovo percorso di vita e professionale: un colpo al cuore per Roberto che, con grande dolore, ha accettato la scelta del suo compagno e si è rassegnato a mettere fine a questa loro storia d'amore, vissuta in gran segreto per diversi mesi.