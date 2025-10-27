Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore delle puntate dal 3 al 7 novembre rivelano che Marcello Barbieri sarà senza scrupoli dopo aver chiuso la relazione con la contessa.

Non avrà alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi, motivo per il quale si dirà pronto a tutto pur di viversi la sua relazione con Rosa.

Intanto, Umberto Guarnieri tornerà ad allearsi con la sua ex Adelaide: i due saranno pronti a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, cercando di ostacolare la loro carriera professionale.

Marcello Barbieri senza paura: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Marcello Barbieri sarà pronto a tutto pur di viversi la relazione con la giornalista Rosa Camilli alla luce del sole.

Dopo aver annullato le nozze con la contessa Adelaide, Marcello sarà pronto a sfidare tutto e tutti pur di sentirsi libero.

Però, dovrà fare i conti con i colpi bassi da parte della contessa, che non avrà alcuna intenzione di arrendersi.

Il suo obiettivo sarà quello di farla pagare alla coppia di amanti, al punto da cercare di rovinare in tutti i modi la loro carriera.

Umberto si allea con la sua ex Adelaide, Enrico svela il suo segreto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide chiederà a Roberto Landi di procedere con il licenziamento della coppia dal team del negozio milanese.

Marcello scoprirà la notizia e si renderà conto di essere protagonista di una situazione decisamente turbolenta, che rischia di avere delle pessime conseguenze sul suo destino lavorativo, ma non avrà intenzione di darla vinta alla contessa Di Sant'Erasmo.

Nel frattempo, Umberto Guarnieri, scoperto il piano della contessa, deciderà di allearsi con lei per cercare di aiutarla a portare a termine la sua missione nei confronti della coppia di amanti.

Enrico invece, alle prese con i suoi problemi di salute, deciderà di confessare la verità a Marta.

Enrico aveva nascosto i suoi problemi a Marta

Negli episodi precedenti della soap opera, Enrico ha scelto di nascondere la verità a Marta in merito alle difficoltà che stava affrontando in sala operatoria per i problemi alla mano.

Il medico ha deciso di sottoporsi anche a una terapia sperimentale per cercare di risolvere il problema in gran segreto, così da non creare allarmismi in famiglia.

La terapia, però, non ha dato gli effetti sperati e, in più occasioni, Enrico si è ritrovato in serie difficoltà all'interno della sala operatoria, nel bel mezzo di un intervento.