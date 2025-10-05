Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste dal 13 al 17 ottobre su Rai 1, rivelano che Rosa farà i conti con una grave aggressione che si verificherà in pieno centro a Milano, la quale le farà perdere i sensi.
Mirella assisterà alla scena restando sconvolta ma, per fortuna, Marcello si ritroverà a intervenire in prima persona per evitare il peggio.
Adelaide, invece, continuerà a pensare solo ai preparativi del suo imminente matrimonio con Marcello ma dovrà fare i conti con alcuni problemi al suo abito.
Rosa aggredita e perde i sensi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 17 ottobre
Rosa verrà importunata per strada da un uomo dal fare sospetto che finirà per incuterle timore: la prima volta verrà salvata da Mimmo che, assistendo a tale scena, deciderà di intervenire per allontanare questo signore.
Nei giorni successivi, però, questa persona tornerà all'attacco nei confronti di Rosa e continuerà a terrorizzarla per strada, al punto da aggredirla.
Rosa si ritroverà vittima della furia di questa persona ma, per fortuna, potrà contare sul pieno supporto da parte di Marcello Barbieri, il quale deciderà di intervenire in prima persona per salvare Rosa dalle grinfie di questo uomo.
La giornalista, sconvolta dall'accaduto, finirà per perdere i sensi e per lei sarà necessario il ricovero in ospedale, dove verrà sottoposta a una serie di controlli medici.
Mirella sconvolta dopo l'aggressione a Rosa
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, in onda dal 13 al 17 ottobre, rivelano che Mirella si ritroverà ad assistere sconvolta alla scena dell'aggressione di Rosa e, nei giorni successivi, si lascerà andare a una confessione inaspettata proprio durante un confronto con la giornalista.
Intanto Adelaide continuerà a essere concentrata solo sul suo imminente matrimonio con Marcello Barbieri e si dedicherà alla scelta dell'abito nuziale, ma dovrà fare i conti con un imprevisto inatteso.
Per Elvira e Salvo, invece, arriverà il momento di lasciare Milano per trasferirsi a Sanremo: il barista si ritroverà così a salutare tutti i suoi amici e colleghi, compreso l'amico del cuore Marcello Barbieri.
Adelaide aveva detto sì alla proposta di nozze di Marcello Barbieri
Negli episodi precedenti di questa stagione, Adelaide aveva scelto di dire sì alla proposta di nozze di Marcello, pronta a iniziare la sua nuova vita.
Un duro colpo per il commendatore Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, che dopo aver preso atto dei suoi sentimenti nei confronti della contessa, provò in tutti i modi a riconquistarla e ad allontanarla dal giovane Barbieri, così da poter evitare queste fatidiche nozze.