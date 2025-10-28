Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 3 al 7 novembre 2025 preannunciano che dopo la scoperta della relazione tra Rosa Camilli e Marcello Barbieri, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà accecata dalla rabbia e dal desiderio di vendetta. Sentendosi umiliata e tradita la nobildonna deciderà di distruggerli professionalmente, arrivando persino a coinvolgere Umberto Guarnieri nei suoi intrighi.

Mentre Adelaide tramerà per ottenere il loro licenziamento, Marcello sarà pronto a sacrificare tutto pur di difendere la donna che ama, anche la sua posizione al grande magazzino.

Rosa, dal canto suo, dovrà affrontare l’ira della Contessa e le conseguenze di un amore che rischia di travolgere la sua carriera. In un clima teso e pieno di sospetti, Roberto Landi si troverà al centro del conflitto, combattuto tra la lealtà verso Adelaide e la giustizia verso i suoi colleghi.

Marcello si sacrifica, Rosa resiste e il Paradiso si spacca

Marcello prenderà una decisione drastica: rassegnare le dimissioni per proteggere Rosa e tentare di placare l’ira della Contessa. Tuttavia, Adelaide non avrà alcuna intenzione di fermarsi. La sua sete di vendetta la porterà a ordire un piano ancora più subdolo insieme a Umberto. La Contessa si presenterà in negozio per affrontare pubblicamente Rosa, creando scompiglio tra i dipendenti e minando la serenità del gruppo.

Marcello, stanco di nascondersi, dichiarerà pubblicamente il suo amore per Rosa, pronto a difenderla a ogni costo. La ragazza accetterà di vivere la loro storia alla luce del sole, ma la Contessa, furiosa, prometterà di distruggerli.

Il ritorno di Mario a Milano crea turbamento in Roberto

Irene dovrà affrontare un’emergenza interna al magazzino: la mancanza di personale la costringerà a cercare una nuova Venere, trovando in Johnny un alleato inaspettato.

Nel frattempo, Roberto vivrà momenti di grande turbamento. Il ritorno a Milano di Mario, il suo ex compagno, riaprirà ferite mai del tutto guarite. Mario, accompagnato dalla giovane Caterina, porterà scompiglio nella vita di Landi, diviso tra cuore e ragione.

La tensione emotiva raggiungerà il culmine quando i due si incontreranno al Paradiso, scatenando ricordi, rimpianti e dolore. Il confronto tra Roberto e Mario riporterà a galla emozioni sopite, ma anche la consapevolezza che i loro destini hanno preso strade diverse.

Enrico sarà alle prese con un problema di salute sempre più grave. Dopo un intervento fallito, il giovane si confiderà con Marta, mostrando la sua fragilità e ricevendo da lei conforto e sostegno.

Riassunto delle puntate precedenti: la rottura tra Adelaide e Marcello

Nelle settimane precedenti, il pubblico ha assistito alla crisi definitiva tra Adelaide e Marcello, culminata con l’annullamento delle nozze. Il giovane Barbieri, travolto dai sentimenti per Rosa, ha deciso di rinunciare al matrimonio con la Contessa, preferendo la sincerità al prestigio sociale.

Una scelta che ha devastato Adelaide, decisa ora a vendicarsi di entrambi.

Nel frattempo, Delia e Botteri hanno ritrovato la serenità di coppia dopo un periodo difficile, mentre Fulvio, scoperto il segreto di Caterina, ha trovato conforto e consiglio nell’amico Roberto. Tuttavia, le nuove trame promettono di ribaltare tutto: le alleanze vacillano, i segreti emergono e la vendetta di Adelaide potrebbe segnare un punto di non ritorno.