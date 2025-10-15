Cambio programmazione in arrivo per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto del primo pomeriggio di Rai 1.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina quest'anno sta facendo fatica a imporsi nella gara Auditel del primo pomeriggio, soffrendo moltissimo la concorrenza Mediaset rappresentata da La forza di una donna.

Per evitare lo scontro diretto con la serie turca, i vertici Rai starebbero pensando di anticipare l'appuntamento con l'edizione pomeridiana del Tg1 per far slittare la soap opera e permetterle di sfidare solo il daytime di Amici 25.

Ascolti in difficoltà per Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

La nuova stagione televisiva di Rai 1 non è cominciata nel migliore dei modi dal punto di vista Auditel per Il Paradiso delle signore.

La soap opera è tornata in onda dopo la consueta lunga pausa estiva ma, quest'anno, Mediaset ha scelto di rimodulare la programmazione del primo pomeriggio facendo slittare l'appuntamento con il daytime di Amici e anticipando la messa in onda de La forza di una donna.

Trattasi della serie turca rivelazione dal punto di vista Auditel dell'ultima stagione estiva, in grado di attirare l'attenzione di oltre due milioni di spettatori con punte del 26% di share.

Uno scontro diretto che ha causato un calo di spettatori per la soap del pomeriggio di Rai 1, attualmente ferma a una media di 1,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 14 e il 16%.

Per tale motivo, quindi, in casa Rai si starebbe pensando a una soluzione alternativa per cercare di far tornare in auge gli ascolti della soap opera e, al momento, quella maggiormente plausibile riguarderebbe uno slittamento per evitare lo scontro con la soap opera.

Da fine ottobre, quindi, l'edizione pomeridiana del Tg1 attualmente in onda al termine della soap opera con Vanessa Gravina, potrebbe anticipare al termine de La volta buona, andando in onda dalle 16:00 alle 16:10 circa.

La messa in onda della soap, invece, slitterebbe alle 16:15 circa andando avanti fino alle 17:00 e trainando direttamente l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Marcello Barbieri in forte crisi prima delle nozze con Adelaide

In attesa di queste variazioni di palinsesto, le trame delle prossime puntate rivelano che Marcello si ritroverà in forte crisi dal punto di vista personale a pochi giorni dalle sue nozze.

Barbieri non avrà più le idee chiare sul matrimonio, complici i momenti di tenerezza che ha vissuto con Rosa Camilli.

Tale situazione porterà Marcello a prendere una decisione che si preannuncia scioccante, la quale avrà delle conseguenze inaspettate.