Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste entro fine ottobre saranno caratterizzate dall'atteso matrimonio di Adelaide e Marcello.

Eppure, dato il momento di crisi che sta vivendo il giovane Barbieri negli episodi attualmente in onda su Rai 1, non si esclude che queste nozze possano prendere una brutta piega.

Il sospetto è che Marcello, in confusione per i sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa, possa addirittura lasciare la contessa da sola sull'altare e rinunciare così al fatidico sì.

Marcello in crisi per Rosa nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni della soap opera fino al 17 ottobre rivelano che Marcello si ritroverà a soccorrere Rosa per le strade di Milano, dopo che la ragazza verrà inseguita e strattonata da uno sconosciuto che finirà per aggredirla.

Rosa, terrorizzata, verrà salvata da Barbieri che metterà in fuga l'aggressore e accompagnerà la ragazza in ospedale per tutte le dovute cure mediche.

Una situazione che finirà per accrescere ancora di più la crisi di Marcello, dato che non farà altro che pensare a ciò che è successo a Rosa, mettendo sempre più in secondo piano il suo imminente matrimonio con la contessa che, al contrario, si dedicherà anima e corpo ai preparativi di questo giorno speciale.

Marcello lascia Adelaide sull'altare: ipotesi nuove puntate Il Paradiso delle signore 10

Con le puntate successive de Il Paradiso delle signore, quindi, non si esclude che Marcello possa continuare a tacere i suoi dubbi alla contessa, arrivando al giorno del sì in chiesa.

E, proprio quella giornata, potrebbe cambiare per sempre le sorti della storia d'amore tra Marcello e Adelaide: il ragazzo potrebbe rendersi conto di non essere più pronto a compiere un passo così importante e mandare all'aria le nozze con la contessa Di Sant'Erasmo.

Marcello, nel momento dello scambio delle fedi, potrebbe lasciare la contessa sull'altare e rinunciare a quella promessa d'amore, complici i sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa Camilli.

Un momento che si rivelerebbe un colpo di scena e farebbe tirare un sospiro di sollievo a Umberto che, a quel punto, potrebbe avere nuove chance per riconquistare la contessa.

Crescono gli ascolti della soap opera di Rai 1

In attesa di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda, gli ascolti della soap opera mostrano segnali di crescita.

La media attuale si è stabilita sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che arriva a a sfiorare la soglia del 17%.

Numeri positivi anche per le repliche su Rai Premium che ottengono una media del 2% circa al sabato pomeriggio.