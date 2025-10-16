L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, anche quest'anno, è tornato in onda in prima visione assoluta su Rai 1, dopo la consueta pausa estiva di quasi quattro mesi.

Uno stop decisamente troppo lungo per un prodotto che, durante l'anno, era riuscito a fidelizzare una fetta importante di pubblico e che, invece, in questa nuova stagione, sta facendo fatica a imporsi nella gara ascolti del daytime pomeridiano, complice la presenza della soap opera La forza di una donna, che, su Canale 5, registra ascolti in costante crescita.

Per tale motivo, quindi, i vertici della tv di Stato starebbero valutando uno spostamento della soap di circa 15 minuti nel daytime feriale.

Ascolti bassi per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore

Durante la scorsa estate, la Rai aveva provato a tenere incollati gli spettatori della fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa con una nuova soap opera spagnola, Ritorno a Las Sabinas, che, tuttavia, si è rivelata un clamoroso flop dal punto di vista Auditel, registrando una media inferiore agli 800 mila spettatori al giorno pari a uno share del 7-9%.

Numeri che hanno portato alla cancellazione della serie spagnola dal pomeriggio di Rai 1 con conseguente spostamento nel daytime mattutino di Rai 2.

Il flop della serie spagnola ha lasciato così una voragine nel palinsesto estivo della rete ammiraglia, che ha permesso a Canale 5 di crescere negli ascolti del pomeriggio grazie alla soap fenomeno La forza di una donna, che ha registrato ascolti in costante crescita.

La Rai valuterebbe lo spostamento de Il Paradiso delle signore

Dallo scorso settembre, Mediaset ha scelto di posizionare la nuova soap turca dalle 16:05 alle 16:25, facendole sfidare proprio Il Paradiso delle signore che sta registrando ascolti in diminuzione rispetto a quelli dell'annata precedente.

La serie italiana con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina si sta assestando su una media di 1,2 milioni di spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 15 e il 16%.

Numeri che, in queste ore, avrebbero spinto i vertici della tv di Stato a maturare una valutazione importante: spostare le nuove puntate della soap opera nello slot orario che va dalle 16:15 alle 17 circa, anticipando l'appuntamento pomeridiano con il Tg1 al termine de La volta buona.

In questo modo, la soap si ritroverebbe a sfidare per pochi minuti la serie turca che tutti i giorni ottiene il 25-26% di share su Canale 5.

Le nozze di Marcello e Adelaide al centro delle nuove trame

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi autunnali rivelano che ci sarà spazio per l'atteso matrimonio di Adelaide e Marcello.

Barbieri, però, si mostrerà in forte crisi dopo i momenti di tenerezza vissuti con Rosa Camilli, tali da fargli mettere in discussione i suoi sentimenti e anche quella promessa d'amore che aveva fatto alla contessa.