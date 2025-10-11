Il Paradiso delle signore crolla negli ascolti della fascia pomeridiana di Rai 1 rispetto allo scorso anno. La soap opera con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina nella giornata di ieri, venerdì 10 ottobre, ha registrato uno dei dati più bassi di questa stagione, fermandosi sulla soglia del 15%.
Numeri ben distanti da quelli registrati nella fascia oraria oraria che va dalle 16 alle 16.25 dalla soap opera La forza di una donna che, su Canale 5, ha sfiorato la soglia del 24% di share.
Crollano gli ascolti de Il Paradiso delle signore 10: la soap di Rai 1 perde la sfida del pomeriggio
La nuova stagione de Il Paradiso delle signore, in onda anche quest'anno nella fascia pomeridiana di Rai 1, sta facendo fatica a imporsi nella gara ascolti.
A distanza di un mese dall'inizio e nonostante i vari colpi di scena che si stanno susseguendo nelle trame della soap, la media Auditel risulta nettamente inferiore rispetto a quella dello scorso anno.
La soap, quindi, sta patendo maggiormente la concorrenza Mediaset rappresentata quest'anno non solo dall'appuntamento con il pomeridiano di Amici 25 ma anche dalla messa in onda di episodi di breve durata de La forza di una donna, la fortunata serie turca che per tutta l'estate ha appassionato il pubblico italiano, registrando ascolti in costante crescita.
Il trionfo de La forza di una donna nella sfida con Il Paradiso delle signore 10
Il dato più allarmante è quello di ieri 10 ottobre: la puntata de Il Paradiso delle signore è stata seguita da una media di soli 1,1 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana, arrivando al 15,50% di share.
Numeri nettamente inferiori rispetto a quelli registrati da La forza di una donna che, nel daytime pomeridiano, ha vinto la gara auditel registrando un ascolto di oltre 1,8 milioni di spettatori pari al 23,60% di share. A seguire, invece, l'appuntamento con il daytime di Amici 25 si è fermato a una media di 1,2 milioni di spettatori pari al 17% di share.
Marcello prende una decisione struggente nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore
In attesa di scoprire se il pubblico tornerà a seguire le vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese, le anticipazioni delle puntate di fine ottobre rivelano che Marcello vivrà un momento di profonda crisi e smarrimento a un passo dalle nozze con Adelaide.
Il ragazzo si renderà conto di non essere più convinto al 100% dei suoi sentimenti dopo i momenti di tenerezza e passione che ci sono stati con la giornalista Rosa Camilli.
E, le trame della soap, rivelano che Marcello si ritroverà a prendere una decisione che si preannuncia struggente e al tempo stesso inaspettata legata al suo futuro.