Le nuove trame de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1 dal 3 al 7 novembre rivelano che Odile resterà sconvolta nel momento in cui scoprirà che Rosa le ha mentito, dato che c'è il suo zampino dietro la cancellazione delle nozze di sua madre Adelaide.

Intanto Agata, dopo aver appreso la notizia dell'alluvione che c'è stata a Firenze, deciderà di trasferirsi nella città per dare il suo aiuto alle persone che hanno perso tutto.

Adelaide, invece, si mostrerà sul piede di guerra nei confronti del suo ex e sarà disposta a tutto pur di vendicarsi e fargliela pagare.

Odile resta sconvolta: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre 2025

Dopo che Adelaide ha appurato il fatto che Marcello ha scelto di annullare le nozze per viversi la sua storia d'amore con Rosa Camilli, deciderà di mettere al corrente anche sua figlia Odile su quanto è accaduto.

La ragazza resterà sconvolta nel momento in cui scoprirà che la giornalista ha avuto una tresca clandestina con Marcello e deciderà di andare da lei per affrontarla: tra le due ci sarà uno scontro veemente e particolarmente acceso.

Intanto Irene si ritroverà a dover trovare una nuova venere da assumere all'interno del grande magazzino milanese: sarà Johnny a proporre una ragazza nuova da poter ingaggiare.

Agata si trasferisce, Adelaide senza scrupoli

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre, inoltre, rivelano che alla radio annunceranno la notizia dell'alluvione che ha colpito Firenze.

Tutti resteranno colpiti da tale annuncio, in particolar modo Agata Puglisi, la quale annuncerà ai suoi genitori che intende trasferirsi per un po' di tempo a Firenze, per poter dare il suo aiuto alle famiglie che stanno vivendo questo momento così doloroso.

Ciro e Concetta resteranno spiazzati ma, al tempo stesso, si mostreranno soddisfatti del gesto della ragazza.

Nel frattempo Adelaide si mostrerà sul piede di guerra nei confronti di Marcello: sarà disposta a tutto pur di vendicarsi e fargliela pagare per il mancato matrimonio.

Adelaide si era dedicata anima e corpo al suo matrimonio con Marcello negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Adelaide si era dedicata anima e corpo alla preparazione del suo matrimonio.

La contessa aveva fatto in modo che tutto potesse essere impeccabile, intenzionata a organizzare un vero e proprio evento che avrebbe tenuto banco a Milano.

Un progetto di vita che, ben presto, avrebbe portato Marcello e Adelaide a trasferirsi anche in un nuovo attico, così da poter vivere insieme la loro favola d'amore, lontani da occhi indiscreti.