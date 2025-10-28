Nuovo cambio di programmazione in vista per Il Paradiso delle signore. Nel pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, è previsto un cambio di palinsesto su Rai 1 per consentire la messa in onda di uno speciale del TG1 dedicato all'incontro internazionale di preghiera per la pace alla presenza di Papa Leone XIV. Le vicende ambientate nella Milano del 1966 andranno, quindi, in onda mezz'ora prima del previsto: la soap inizierà alle 15:30.

Il Paradiso delle signore, la puntata del 28 ottobre comincia alle 15:30

Il Paradiso delle signore subirà oggi, 28 ottobre, una variazione straordinaria di orario: l’episodio numero 37 della decima stagione sarà trasmesso alle 15:30, anticipando di mezz’ora rispetto al consueto inizio.

La decisione è legata alla programmazione di Rai 1, che ha scelto di dare spazio a uno speciale del TG1 incentrato sulla visita di Papa Leone XIV al Colosseo, in occasione dell’evento 'Osare la pace' promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. L’anticipo comporterà una sovrapposizione con Uomini e Donne, in onda su Canale 5, ma permetterà comunque la regolare messa in onda della soap, evitando slittamenti o cancellazioni. Come di consueto, la narrazione seguirà il calendario reale: la puntata odierna sarà ambientata proprio il 28 ottobre 1966, mantenendo la coerenza temporale con gli avvenimenti della fiction.

Il Paradiso delle signore, variazioni di palinsesto su Rai 1

Nei giorni scorsi il palinsesto di Rai 1 ha subito alcune modifiche relative alla programmazione de Il Paradiso delle signore.

Era già stato stabilito da tempo che la puntata del 28 ottobre sarebbe andata in onda in anticipo. Inizialmente si era deciso di trasmettere l’episodio 37 alle 15:45, cioè con un anticipo di quindici minuti rispetto all’orario abituale. Tuttavia, lunedì 27 ottobre è stato annunciato un ulteriore cambiamento: la messa in onda è stata anticipata alle 15:30. Durante la puntata 36, trasmessa proprio il 27 ottobre, è stato mostrato un avviso a video per informare i telespettatori della nuova variazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: i fratelli Marchesi vogliono vendicarsi di Umberto e Adelaide

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Ettore e Greta Marchesi hanno confabulato mentre erano soli alla Galleria Milano Moda.

I due fratelli hanno discusso del loro piano di vendetta contro Umberto e Adelaide, con l’obiettivo di ridurli in povertà impossessandosi dell’intero patrimonio delle famiglie Di Sant’Erasmo e Guarnieri. Tuttavia, non è stata ancora chiarita la reale identità dei due stilisti. Nel frattempo, la contessa ha sofferto dopo essere stata lasciata da Marcello, ricevendo il sostegno e la vicinanza di tutta la sua famiglia. Intanto, Mirella ha incontrato Matteo, al quale ha chiesto scusa per aver messo al corrente Rosa della dichiarazione d’amore che Marcello aveva fatto alla giornalista mentre era priva di conoscenza. Portelli ha chiesto aiuto alla Venere per rintracciare Rosa. Una volta riuscita a contattarla, Mirella l’ha informata che le nozze tra Adelaide e Marcello non si sono celebrate, poiché lo sposo ha avuto un ripensamento poco prima del grande passo.

La scrittrice inizialmente non ha compreso bene le parole della sua collega, non credendo possibile che Marcello potesse aver rinunciato a sposare la contessa, ma in seguito si è sentita sollevata dalla notizia ricevuta. Nel frattempo, sono state affrontate anche le vicende legate al misterioso fidanzato di Caterina, la cui identità è stata svelata grazie a una fotografia che la commessa ha mostrato a Mirella. Quest’ultima ha avuto l’impressione di conoscere già il ragazzo, che si è rivelato essere Mario Oradei, l’ex compagno di Roberto Landi. Intanto, la giovane Rinaldi si è accorta di aver smarrito al Gran Caffè Amato la foto di Mario ed è corsa al bar, dove poco prima Johnny aveva trovato lo scatto per terra. Spazio anche alle vicende di Enrico, che ha saputo dal professor Di Meo di poter effettuare la terapia alla mano nella sua clinica, anziché in Svizzera.