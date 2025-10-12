Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre rivelano che Marcello si ritroverà ad assistere a una scena che lo lascerà senza parole: Rosa verrà aggredita per strada da uno sconosciuto e lui deciderà di intervenire subito per salvarla.

Un gesto che eviterà il peggio alla giornalista e, subito dopo l'accaduto, Marcello si renderà conto di essere sempre più presto da Rosa pur non avendo il coraggio di dire la verità ad Adelaide.

La contessa verrà ingannata dal suo promesso sposo e, intanto, porterà avanti con dedizione i preparativi per le nozze che la vedranno protagonista a breve.

Marcello salva Rosa dall'aggressione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 ottobre

Rosa sarà vittima di una grave aggressione che si verificherà per le strade di Milano: la ragazza verrà assalita da un uomo e Marcello, assistendo alla scena in lontananza, deciderà subito di intervenire per metterla in salvo.

Un momento di grande paura per la giornalista che, in seguito alle ferite riportate, verrà trasportata con urgenza in ospedale per un ricovero e i dovuti controlli medici.

Intanto Marcello, anche lui scosso dall'accaduto, non riuscirà a non pensare ad altro: sarà proprio questa circostanza a fargli comprendere quanto Rosa sia diventata importante nella sua vita, sebbene ormai sia a un passo dal matrimonio con Adelaide.

Marcello inganna la contessa Adelaide

Marcello vivrà un momento di grande turbamento interiore ma preferirà non dire nulla alla sua promessa sposa: il ragazzo si rivelerà bugiardo con Adelaide e la ingannerà, facendo finta che vada tutto bene, sebbene ormai non sia più certo dei suoi sentimenti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 ottobre rivelano che, Adelaide, del tutto ignara di ciò che sta succedendo porterà avanti i preparativi delle nozze e si dedicherà alla cura del suo abito nuziale, il quale però subirà un grave danno.

Sarà Greta a intervenire per cercare di trovare una soluzione e riparare in tempo l'abito della contessa Adelaide, così da non rovinarle l'atteso matrimonio.

Marcello aveva chiesto la mano alla contessa Adelaide negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Adelaide si era ritrovata a fare i conti con la proposta di nozze del tutto inaspettata da parte di Barbieri, che l'aveva messa in difficoltà.

Inizialmente Adelaide non sapeva cosa fare poi, però, scelse di non rinunciare a compiere il fatidico passo verso l'altare con l'uomo che le aveva stravolto la vita, tanto da organizzare un evento al Circolo con tutti i familiari e i conoscenti, per dare l'annuncio ufficiale del suo imminente matrimonio.