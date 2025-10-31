Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano una decisione definitiva per uno dei protagonisti. Nella puntata in onda giovedì 13 novembre alle 16 su Rai 1, Enrico sarà costretto a prendere una decisione importante, deciso a non cedere più al ricatto del dottor Di Meo. Intanto, Irene sembrerà aver fatto colpo su Giorgio Perich, mentre Ciro e Concetta scopriranno che Agata e Mimmo si sono fidanzati. Odile, invece, chiederà a sua madre di fermarsi nella sua vendetta contro Rosa.

Di Meo continua a ricattare Enrico

Il professor Alberto Di Meo continuerà a tramare contro Enrico, determinato a far crescere i profitti della sua clinica a qualsiasi costo.

Questa volta, il dottor Proietti sarà stanco della situazione e prenderà una decisione definitiva. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore non rivelano ancora quale sarà la scelta del medico, ma potrebbe trattarsi delle dimissioni. Enrico non vorrà più sottostare al ricatto di Di Meo. Tuttavia, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire con certezza cosa accadrà nella clinica milanese. Intanto, Ciro e Concetta verranno a sapere che Agata e Mimmo si sono fidanzati, una notizia che porterà gioia e sorpresa nella loro famiglia.

Odile chiede ad Adelaide di fare un passo indietro

Verranno affrontate le vicende di Odile, che, una volta scoperto il piano architettato da Adelaide contro Rosa, chiederà a sua madre di fare un passo indietro e rinunciare alla vendetta.

Intanto, Irene sembrerà aver fatto colpo su Giorgio Perich, mentre Roberto Landi ringrazierà Fulvio per il supporto offerto nella collaborazione con Gianlorenzo Botteri per la realizzazione della nuova collezione de Il Paradiso delle Signore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha visto Rosa e Marcello

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmessi su Rai 1, Odile ha preso il posto della madre Adelaide in occasione di un evento di beneficenza al Circolo, finalizzato a sostenere la fondazione legata alla casata Di Sant’Erasmo. Per affrontare al meglio il suo intervento pubblico, Odile ha chiesto il supporto di Rosa, affidandole la stesura del discorso e invitandola a partecipare come sua accompagnatrice.

Nel frattempo, Ettore è venuto a sapere dell’iniziativa e ha deciso di presenziare, ma non prima di aver avuto un confronto con Greta, sua sorella, riguardo agli ultimi avvenimenti. I due hanno cercato di comprendere le ragioni dietro la fine della relazione tra Adelaide e Marcello. Ettore, però, ha subito intuito che la causa fosse da ricercare nel legame tra Rosa e Barbieri, visto il recente incontro fra loro, spiato di nascosto. Spinto dal rancore, il direttore creativo della GMM ha elaborato una nuova strategia per colpire la famiglia della contessa, con l’intento di minare il già fragile equilibrio di Adelaide e delle persone a lei vicine. Durante la serata al Circolo, Marchesi ha affrontato Odile, rivelandole di aver visto Marcello e Rosa in atteggiamenti che lasciavano ben pochi dubbi.