Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre 2025 rivelano che Marcello dopo aver vissuto un momento di crisi deciderà di annullare le nozze.
Il giovane Barbieri aprirà il suo cuore alla contessa Adelaide che resterà spiazzata dalle sue parole.
Intanto Barbieri si renderà conto di aver messo in discussione tutta la sua vita, al punto da decidere di rassegnare le dimissioni anche dal grande magazzino milanese.
Marcello annulla le nozze con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre
Marcello si renderà conto di non poter più mentire sui sentimenti, motivo per il quale chiederà un confronto diretto alla contessa Adelaide.
Il giovane Barbieri deciderà così di annullare definitivamente le nozze: un colpo al cuore per la contessa che si mostrerà disperata ed entrerà in forte crisi.
Tutti i familiari, in primis Odile, si stringeranno intorno alla contessa e cercheranno di darle il giusto supporto dopo che il matrimonio verrà definitivamente annullato.
Adelaide non riuscirà a stare in piedi, tanto che Odile si ritroverà costretta a dover fare le veci della mamma in un importante evento al Circolo.
Marcello pronto a dimettersi dal Paradiso delle signore
Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Marcello, dopo aver maturato questa importante decisione, finirà per far perdere misteriosamente le sue tracce.
Il ragazzo, però, tornerà a villa Guarnieri poche ore dopo e deciderà di parlare con Umberto per consegnargli tutta la documentazione legata alla gestione del patrimonio di Adelaide.
Successivamente, Marcello si recherà anche all'interno del grande magazzino dove verrà accolto con distacco dalle varie veneri.
Barbieri deciderà di parlare con Roberto per rassegnare le sue dimissioni definitive: intende abbandonare il suo incarico all'interno del Paradiso e voltare definitivamente pagina.
La Rai potrebbe cambiare l'orario di messa in onda de Il Paradiso delle signore
In attesa di questi episodi, in vista delle prossime settimane di programmazione potrebbero esserci delle variazioni di palinsesto per la soap opera di Rai 1.
Non è escluso, infatti, che la Rai possa decidere di anticipare la messa in onda del Tg1 pomeridiano alle ore 16.00, così da evitare che la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, possa ritrovarsi a dover sfidare la serie turca La forza di una donna, che continua a registrare ottimi ascolti su Canale 5 anche con le puntate mini della durata di soli 20 minuti.
In questo modo, l'inizio de Il Paradiso delle signore slitterebbe ufficialmente alle ore 16:15 e andrebbe avanti fino all'inizio di Vita in diretta, fissato sempre per le 17:05 circa.