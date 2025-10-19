Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 27 al 31 ottobre rivelano che Marcello Barbieri verrà incastrato per le sue bugie dopo aver svelato ad Adelaide di voler annullare il loro matrimonio. Il giovane preferirà non dirle la verità in merito ai sentimenti che ha capito di provare nei confronti di Rosa Camilli che, nel frattempo, finirà per ingannare Odile tenendola all'oscuro di quello che sta succedendo.

Enrico, invece, continuerà a essere alle prese con i suoi problemi di salute alla mano ma preferirà non dire niente alla compagna Marta Guarnieri.

Marcello incastrato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre

Marcello non riuscirà più a far finta di niente con Adelaide e, a pochi giorni dalle imminenti nozze, deciderà di confessare alla contessa che non intende più convolare il fatidico sì in chiesa, perché vuole prendersi del tempo per se stesso.

Barbieri deciderà di non dirle la verità in merito ai motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione, nascondendole così ciò che è accaduto con Rosa.

Subito dopo aver disdetto il matrimonio, Marcello si dirà pronto a consegnare anche le sue dimissioni definitive dal Paradiso delle signore: intende voltare pagina e chiudere questo capitolo professionale della sua vita, tanto da lasciare sconvolto Roberto Landi.

Barbieri, però, non sa che Adelaide scoprirà presto tutta la verità e non si farà scrupoli a incastrarlo, chiedendogli subito un confronto immediato.

Rosa bugiarda con Odile, Adelaide disperata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Rosa resterà scossa dalla decisione di Marcello e intanto si ritroverà a fare i conti con una richiesta ben precisa di Odile: deve darle una mano a gestire l'evento che si terrà al Circolo per la presentazione della rivista Paradiso Donna.

Rosa deciderà di acconsentire alla richiesta di Odile, rivelandosi però bugiarda nei confronti della ragazza, dato che le nasconderà di essere la causa del matrimonio saltato di sua mamma Adelaide.

Nel frattempo la contessa si mostrerà disperata per ciò che le sta succedendo ma potrà contare sul pieno supporto dei suoi familiari, tra cui anche il commendatore Umberto Guarnieri.

Umberto voleva allontanare Marcello dalla contessa

Negli episodi precedenti della soap, Umberto aveva cercato in tutti i modi di allontanare Adelaide da Marcello, senza però riuscire ad avere la meglio.

La contessa, accecata dai sentimenti verso Barbieri, non ha mai voluto dare adito alle parole di Umberto, convinta che avrebbe voluto mettere i bastoni tra le ruote al loro amore, solo perché invidioso.