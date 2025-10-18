Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre rivelano che Marcello farà perdere le sue tracce di punto in bianco dopo aver annunciato alla contessa Adelaide di voler annullare definitivamente le loro nozze.

Tale situazione getterà Rosa nello sconforto: la giornalista si mostrerà distrutta e amareggiata da ciò che sta succedendo ma, al tempo stesso, non avrà intenzione di rinunciare a Barbieri.

Intanto Caterina mostrerà alle veneri una foto del suo fidanzato: le commesse del negozio scopriranno che si tratta di Mario Oradei.

Marcello sparisce nel nulla: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre

Marcello si renderà conto di non poter portare avanti il suo sogno d'amore con la contessa, dopo aver compreso di provare qualcosa di intenso nei confronti di Rosa Camilli.

Il ragazzo, quindi, deciderà di recarsi dalla contessa per un confronto serrato, durante il quale ammetterà di aver compreso di non poter pronunciare il fatidico sì sull'altare, così come gli aveva promesso in precedenza.

Marcello, quindi, farà un passo indietro e annullerà le nozze sconvolgendo la contessa, che resterà basita e senza parole.

Subito dopo la sua confessione, Marcello farà perdere le sue tracce: il contabile sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Rosa distrutta per Marcello, Caterina presenta il fidanzato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre rivelano che Matteo si metterà subito sulle tracce del fratello mentre Rosa si mostrerà distrutta per ciò che sta succedendo, provata dalla situazione e al tempo stesso intenzionata a confrontarsi al più presto con Marcello per avere un nuovo confronto diretto.

Intanto Caterina deciderà di mostrare alle sue colleghe di lavoro la foto del fidanzato: solo così scopriranno che si tratta di una vecchia conoscenza del Paradiso. Trattasi di Mario Oradei, ex barista del Circolo che aveva vissuto una storia d'amore clandestina con Roberto Landi.

Roberto e Mario si erano amati in gran segreto nella stagione precedente de Il Paradiso

Negli episodi precedenti della soap opera, Roberto e Mario avevano provato a viversi la loro storia d'amore lontani da occhi indiscreti, seppur con mille difficoltà.

I due andarono anche a convivere insieme ma, il loro feeling speciale, aveva suscitato il chiacchiericcio del portiere che aveva notato subito l'alchimia tra i due.

In seguito, dopo che vennero beccati in teneri atteggiamenti al Circolo, Mario scelse di andare via da Milano e intraprendere un nuovo percorso professionale a Roma, finendo per spezzare il cuore al coproprietario del Paradiso delle signore.