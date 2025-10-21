Matteo Portelli sarà in ansia per Marcello negli episodi de Il Paradiso delle signore dal 27 al 31 ottobre su Rai 1.

Dopo aver annunciato l'annullamento delle nozze con la contessa, Marcello farà perdere improvvisamente le sue tracce.

Intanto, Adelaide soffrirà nascosta a Villa Guarnieri, mentre Enrico scoprirà l’esistenza di una nuova terapia che potrebbe permettergli di recuperare l’uso della mano.

Matteo in ansia per suo fratello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 27-31 ottobre

Nei prossimi episodi della soap, Marcello deciderà di annullare le nozze con la contessa Adelaide, dopo aver compreso di non essere certo dei sentimenti che prova nei suoi confronti.

Subito dopo tale annuncio, Marcello consegnerà a Umberto Guarnieri tutti i documenti per la gestione del patrimonio della contessa, dopodiché farà perdere le sue tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto Marcello e tale sparizione getterà nello sconforto Matteo, che sarà in grande ansia per le sorti del fratello e deciderà di mettersi sulle sue tracce per cercare di capire e scoprire che fine abbia fatto.

Adelaide soffre per colpa di Marcello

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Adelaide soffrirà amaramente per la fine della sua relazione con Marcello e per queste nozze saltate, che la faranno sprofondare nel vortice della disperazione.

La contessa, però, potrà contare sul pieno supporto di sua figlia Odile, la quale riuscirà a supportarla e deciderà di rappresentarla a un evento importante, che si terrà al Circolo.

Intanto, Enrico, alle prese con i suoi problemi di salute, scoprirà che esiste una nuova terapia che potrebbe restituirgli l’uso completo della mano: il medico sarà intenzionato a sperimentarla, tenendo sempre all'oscuro la sua compagna Marta Guarnieri.

Irene, invece, riceverà la visita a sorpresa di una zia che non vedeva da tempo, la quale deciderà di farle un regalo: sarà lei a risanare i suoi debiti con il fisco.

Adelaide aveva ricevuto la proposta di nozze da Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap di Rai 1, Adelaide si era dedicata anima e corpo alla preparazione del suo imminente matrimonio con Marcello, convinta del fatto che sarebbe stato l'uomo per il resto della sua vita.

Del resto proprio Barbieri aveva insistito affinché si sposassero al più presto, salvo poi rimettere in discussione i suoi sentimenti e cambiare totalmente idea sulla contessa proprio dopo l’intervento di Rosa Camilli.