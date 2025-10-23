Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un vero e proprio cambio di rotta per uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda martedì 28 ottobre alle 16 su Rai 1, Marcello consegnerà a Guarnieri la documentazione relativa ai beni della contessa. Umberto tornerà così a gestire nuovamente l’intero patrimonio di Adelaide. Intanto, proprio quest’ultima sarà ancora turbata per le nozze mancate, mentre le Veneri scopriranno che il fidanzato di Caterina è una persona che conoscono già.

Marcello incontra Umberto a Villa Guarnieri

Marcello si recherà a Villa Guarnieri per compiere un gesto formale e simbolico.

Barbieri, infatti, consegnerà a Umberto tutta la documentazione inerente al patrimonio della contessa. Umberto tornerà così a gestire i beni di Adelaide, come aveva sempre fatto prima dell’arrivo di Marcello nella vita della cognata. Intanto, la contessa cercherà in qualche modo di superare il dolore per essere stata lasciata il giorno prima del matrimonio dal suo compagno, ma per lei sarà difficile tornare alla normalità. Ci sarà spazio anche per le vicende di Johnny e Mimmo, che rafforzeranno la loro amicizia scambiandosi confidenze in tema amoroso.

Le Veneri conoscono il fidanzato di Caterina da tempo

Nel frattempo, Caterina mostrerà alle sue colleghe la fotografia del suo fidanzato, scoprendo con sorpresa che le Veneri de Il Paradiso delle signore lo conoscono già da tempo: si tratta di Mario Oradei, ex cameriere del Circolo.

È bene ricordare che Mario è in realtà omosessuale ed è stato legato sentimentalmente a Roberto Landi. Tuttavia, la loro relazione non è mai stata resa pubblica e, per questo motivo, le commesse del negozio non potranno mettere in guardia Caterina. Intanto, Rosa farà ritorno a Milano e si imbatterà in Marcello, che si lascerà andare a una confessione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Johnny ha invitato Delia alla sfilata

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Delia ha scoperto che Gianlorenzo non avrebbe potuto presenziare alla sfilata degli Ambrosini. Tuttavia, la Venere è rimasta piacevolmente sorpresa quando suo cugino Johnny l’ha invitata all’evento grazie alla sua conoscenza con alcune modelle.

Alla serata ha partecipato anche Agata, mentre Botteri ha scoperto il giorno successivo che la sua fidanzata era andata alla sfilata senza di lui. Spazio anche alle vicende di Anita, che ha fatto le prove da damigella per consegnare le fedi ad Adelaide e Marcello. Tuttavia, il futuro sposo non ha presenziato per scaramanzia, e i due fidanzati sono stati sostituiti da Enrico e Marta, che hanno finto di sposarsi, rendendo felice Anita.