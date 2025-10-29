Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide porterà avanti la sua vendetta ai danni di Rosa e Marcello, intenzionata a fargliela pagare per il grave danno subito.

La contessa cercherà l’appoggio di Tancredi, ma lui finirà per ingannarla.

Marcello e Rosa saranno pronti a viversi la loro storia d'amore alla luce del sole, mentre Enrico svelerà a Marta tutta la verità sui problemi di salute alla mano.

Adelaide senza scrupoli contro Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Adelaide non riuscirà a rassegnarsi all'idea di essere stata umiliata pubblicamente da Marcello con l'annullamento del loro imminente matrimonio.

La contessa cercherà vendetta e per prima cosa si recherà da Roberto Landi per chiedere che i due vengano immediatamente licenziati dal grande magazzino milanese.

Marcello, seppur scosso da tale preavviso, deciderà di rassegnare le sue dimissioni, così da tirarsi indietro, ma in cambio chiederà a Roberto di preservare il posto di lavoro di Rosa all'interno della redazione del Paradiso Donna.

Adelaide, però, sarà intenzionata a punire anche lei motivo per il quale deciderà di rivolgersi a Tancredi, convinta di poter contare su un alleato.

Tancredi inganna la contessa Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Tancredi finirà per ingannare la contessa, dato che aiuterà, in maniera del tutto inaspettata, la redazione del negozio milanese per cercare di far fronte agli attacchi di Adelaide.

Intanto, Enrico sarà in serie difficoltà durante un importante intervento in sala operatoria. Il suo problema alla mano diventerà difficile da gestire e il medico deciderà di confessare la verità a Marta che, fino a quel momento, è stata tenuta all'oscuro di tutto.

Odile, invece, apprenderà da sua madre tutta la verità sull'annullamento delle nozze con Marcello e deciderà di andare a parlare con Rosa Camilli.

I problemi alla mano di Enrico

Negli episodi precedenti della soap opera, Enrico ha scelto di non dire nulla a Marta in merito ai suoi seri problemi alla mano, per non spaventarla o allarmarla.

Il medico ha provato a portare avanti i suoi impegni professionali, accettando anche di sottoporsi a una cura sperimentale che avrebbe dovuto dargli dei benefici.

L’esito, però, non è stato dei migliori ed Enrico si è ritrovato ancora una volta alle prese con la sua mano tremante in sala operatoria.