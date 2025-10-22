Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre 2025 rivelano che Adelaide punterà il dito contro Marcello e Rosa dopo aver scoperto della loro tresca clandestina.

La contessa farà di tutto per far licenziare i due amanti e, in particolar modo Rosa, si ritroverà a rischiare di perdere il suo incarico all'interno della redazione del Paradiso Donna.

Intanto la situazione di Enrico continuerà a peggiorare e, di fronte al fallimento di un intervento, sarà costretto a confessare tutta la verità alla sua compagna Marta Guarnieri.

Rosa rischia il posto di lavoro: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre

La contessa Adelaide, dopo aver appreso la notizia del tradimento di Marcello, si mostrerà sul piede di guerra nei confronti del suo ex compagno.

Il suo obiettivo sarà quello di vendicarsi e fargliela pagare per il male che le hanno fatto, motivo per il quale si recherà da Roberto Landi per chiedere il licenziamento immediato della coppia.

Rosa, quindi, si ritroverà a rischiare di perdere il posto di lavoro che aveva conquistato con grande fatica e lavoro all'interno della redazione del Paradiso Donna.

Un duro colpo da accettare per Marcello che, dopo aver appreso la notizia, si dirà convinto del fatto che Adelaide non si arrenderà fin quando non sarà arrivata al suo obiettivo.

Enrico disperato e Agata parte per Firenze nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre, inoltre, rivelano che Enrico continuerà a seguire la cura per risolvere i suoi problemi alla mano, ma non otterrà l'effetto sperato.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Enrico fallirà un intervento in sala operatoria: il medico si mostrerà disperato e, a quel punto, sentirà il bisogno di confessare la verità alla sua compagna Marta.

Intanto le veneri apprenderanno la notizia della terribile alluvione a Firenze: Agata resterà colpita e deciderà di partire al più presto per poter dare una mano agli sfollati.

La soap opera di Rai 1 inizia a crescere negli ascolti

In attesa di questi nuovi episodi della soap, l'appuntamento pomeridiano su Rai 1 continua a registrare ascolti in crescita, malgrado la temutissima concorrenza de La forza di una donna.

La serie turca di Canale 5, nel corso dell'estate, ha fidelizzato una vasta fetta di pubblico rimasto orfano delle vicende de Il Paradiso delle signore, in pausa per la consueta sosta estiva.

Nonostante gli ascolti record della serie turca, che vola al 25% di share, la soap italiana riesce a difendersi bene con uno share che oscilla tra il 17 e il 18% con circa un milione e mezzo di spettatori al giorno.