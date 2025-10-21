Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un incontro misterioso destinato a non passare inosservato. Nella puntata in onda giovedì 30 ottobre alle 16 su Rai 1, Rosa e Marcello si incontreranno, mentre Ettore li noterà. Dopo averli spiati, Marchesi correrà a raccontare tutto a Odile. Nel frattempo, Enrico continuerà a tenere Marta all'oscuro del problema alla mano. Spazio anche alle vicende di Sandra , che scoprirà che sua nipote Irene ha contratto dei debiti.

Odile crede alle parole di Ettore su Rosa e Marcello

Marcello e Rosa si incontreranno casualmente, ma le anticipazioni non svelano ancora se tra i due ragazzi ci sarà un approccio intimo, qualche gesto compromettente o quali saranno le parole che si scambieranno.

Fatto sta che Ettore spierà Barbieri e la giornalista, formulando supposizioni che non resteranno soltanto nella sua mente. Il direttore creativo delle Gallerie Milano Moda, infatti, correrà subito da Odile per raccontarle di uno strano rapporto tra Marcello e Rosa. Ettore sarà così convincente nelle sue illazioni che la figlia della contessa inizierà a dubitare della buona fede della sua migliore amica.

Enrico mente a Marta

Nel frattempo, continueranno le bugie di Enrico a Marta, che resterà ancora all'oscuro del problema alla mano del suo fidanzato. Intanto, Concetta e Sandra vivranno momenti di confidenza: la sarta si aprirà con la zia della capocommessa de Il Paradiso, svelandole qualcosa in più su Irene.

Secondo le trame della puntata del giorno successivo, la signora Puglisi rivelerà a Sandra che Irene ha dei debiti da saldare. Spazio anche alle vicende legate al Circolo, dove è previsto un evento già programmato al quale Adelaide non potrà partecipare nell'organizzazione. È bene ricordare che la contessa non sarà nella sua forma migliore, essendo stata lasciata all'improvviso da Marcello poco prima del matrimonio. Odile prenderà quindi le redini dell'organizzazione dell'evento, chiedendo a Rosa di aiutarla. La giornalista non sarà ben disposta a fare questo favore all'amica, ma sarà costretta ad accettare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha scoperto che Rosa è innamorata di lui

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Marcello ha letto le pagine non pubblicate del romanzo di Rosa, scoprendo che la sua amica è innamorata di lui. Matteo, nel frattempo, ha chiesto a suo fratello chiarimenti sui suoi sentimenti per la giornalista e per la contessa, ma Marcello l'ha rassicurato dicendo di essere innamorato di Adelaide. Nel frattempo, Delia è stata entusiasta dell'idea di poter partecipare a una sfilata insieme al suo fidanzato, mentre Johnny è stato assunto come barista al Gran Caffè Amato.