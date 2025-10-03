Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste dal 6 al 10 ottobre su Rai 1, rivelano che Odile si mostrerà fortemente scossa dopo aver saputo che sua mamma Adelaide ha deciso di lasciare villa Guarnieri e trasferirsi nel nuovo attico che ha trovato Marcello.

Intanto, Adelaide continuerà a essere ingannata dal suo compagno Marcello, il quale preferirà non dirle nulla dei momenti di tenerezza vissuti con Rosa, malgrado le foto compromettenti che verranno fuori, ottenute da Tancredi.

Odile scossa per sua mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Marcello deciderà di spiazzare ancora una volta la sua amata Adelaide e lo farà rivelandole di aver preso un'altra importante decisione legata al loro futuro di coppia: vuole intraprendere la convivenza al più presto e, per tale motivo, le chiederà di andare a vedere insieme un attico che ha trovato nel pieno centro di Milano, il quale potrebbe essere adatto per loro.

La contessa, seppur scettica nel dover lasciare la villa, deciderà di lasciarsi traportare dai forti sentimenti che ormai ha capito di provare verso il suo promesso sposo e si dirà pronta a vedere questo attico.

Prima, però, Adelaide darà la notizia anche a sua figlia Odile preannunciandole che quasi sicuramente lascerà villa Guarnieri per iniziare questa convivenza.

Odile, seppur felice per sua mamma, non potrà nascondere il suo turbamento e si mostrerà alquanto ansiosa nel dover separarsi dalla contessa.

Adelaide ingannata dal promesso sposo Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 6 al 10 ottobre, inoltre, rivelano che Marcello entrerà in possesso grazie a Tancredi, degli scatti compromettenti che lo ritraggono con Rosa durante la trasferta a Trieste.

Barbieri si renderà conto di essere sotto osservazione ma, al tempo stesso, continuerà a ingannare la sua futura sposa.

Adelaide verrà tenuta all'oscuro di tutto e, per il momento, Marcello preferirà non dirle nulla in merito a questi momenti di passione che ci sono stati con la giovane giornalista.

Per Salvo, invece, arriverà il momento di cedere le quote della Caffetteria, così da poter iniziare ufficialmente la sua nuova vita con Elvira a Sanremo.

Crescono i numeri de Il Paradiso delle signore 10

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 cresce negli ascolti della fascia pomeridiana, con uno share che si sta assetando sul 17%.

I numeri viaggiano sulla soglia di 1,4 milioni di spettatori fissi al giorno, ai quali si aggiungono gli ottimi dati che la soap opera italiana riesce a registrare anche in streaming online sul portale Rai Play.