Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in programma dal 6 al 10 ottobre su Rai 1, rivelano che Rosa si renderà conto di essere innamorata di Marcello, dopo aver scoperto che il ragazzo ha proposto alla contessa Adelaide di andare a convivere.

E proprio Adelaide si ritroverà spiazzata da questa proposta: la contessa, infatti, apparirà in crisi ma, alla fine, accetterà di lasciare villa Guarnieri per trasferirsi in un attico e vivere in solitaria con il suo futuro marito.

Adelaide in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Marcello riuscirà, ancora una volta, a sorprendere la contessa Adelaide con una proposta del tutto inaspettata: dopo averle chiesto di diventare sua moglie a tutti gli effetti, il giovane imprenditore, infatti, le chiederà di andare a convivere insieme in un attico che ha trovato in pieno centro a Milano.

Una proposta importante e, al tempo stesso, inaspettata per Adelaide che, inizialmente, si ritroverà in crisi.

La contessa, infatti, sarà ben consapevole del fatto che, accettando tale proposta, dovrebbe lasciare villa Guarnieri: tuttavia, dopo una attenta riflessione, deciderà di acconsentire alla richiesta del suo compagno.

Adelaide, quindi, convocherà Odile e Marta per annunciare loro di aver scelto di trasferirsi in un attico assieme a Marcello.

Rosa capisce di essere innamorata

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 6 al 10 ottobre, rivelano che Odile non farà i salti di gioia per questa scelta della mamma: avrà modo di parlarne e di sfogarsi con la sua amica Rosa, alla quale svelerà i suoi dubbi.

Tale confessione lascerà pietrificata anche Rosa, dato che scoprirà, solo in quel momento, che Marcello ha proposto ad Adelaide di andare a convivere, malgrado quel momento di tenerezza che hanno vissuto insieme durante la trasferta a Trieste.

Rosa, scossa, capirà in quel momento di essere innamorata di Marcello e di non averlo affatto dimenticato, così come aveva creduto durante l'estate.

Intanto, Ciro si deciderà a rilevare le quote di Salvo per la Caffetteria Amato, così da diventarne il nuovo proprietario ma prima dovrà chiedere un prestito in banca.

Rosa aveva scelto di andare via da Milano per un po' di tempo

Negli episodi precedenti della soap opera, Rosa si era allontanata per un po' da Milano dopo il bacio intenso e inaspettato che c'era stato con Marcello.

La ragazza scelse così di trasferirsi a Bologna dai suoi genitori per un periodo di tempo, intenzionata a lasciarsi alle spalle il passato.

Ma, alla fine, scelse di tornare sui suoi passi e dopo il ritorno a Milano, venne subito ingaggiata da Roberto per la nuova rivista del Paradiso delle signore.