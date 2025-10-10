Partenze e nuovi arrivi a Il Paradiso delle Signore. Dopo l’uscita di scena di Elvira Gallo, al negozio si farà sentire l’assenza di una delle commesse, e Irene con il resto dello staff dovrà Scorrere ai ripari. L’attrice Chiara Trombini entrerà nel cast e diventerà una nuova Venere, come confermato da uno scatto pubblicato sui social lo scorso settembre da uno dei registi della fiction, Salvatore Romano. Al momento, sono poche le informazioni sul nuovo personaggio, di cui non è ancora stato rivelato il nome di scena.

A Il Paradiso delle signore arriva una nuova Venere

Nuovi cambiamenti in vista a Il Paradiso delle signore che, nelle prossime puntate in onda su Rai 1, vedrà l’arrivo di una nuova dipendente. Chiara Trombini, giovane attrice, entrerà nel cast della soap per interpretare una delle Veneri del negozio gestito da Marcello Barbieri. Sul nuovo personaggio c’è grande riserbo: non è stato ancora svelato il nome né il ruolo che avrà all’interno dell’atelier. Inoltre, non è chiaro se la nuova commessa sia legata a qualcuno dei personaggi già presenti, magari come sorella o parente di un altro dipendente.

Chiara Trombini protagonista ne Il Paradiso delle signore

Al momento ci sono poche informazioni sulla storyline del nuovo personaggio.

Non è stato chiarito, infatti, che tipo di storia porterà in scena l’attrice Chiara Trombini. Di lei si conosce soltanto uno scatto condiviso nelle scorse settimane dal regista Salvatore Romano, che ha pubblicato sul suo profilo social una foto in compagnia della nuova squadra di Veneri: nella fotografia è ritratto insieme alle commesse del negozio: Delia, Agata, Irene, Caterina, Mirella e alla nuova arrivata, interpretata proprio da Chiara Trombini. Sul sito dell’agenzia dell’attrice è riportato nel curriculum che è una delle protagoniste de Il Paradiso delle signore. Occorrerà, però, attendere qualche puntata per scoprire cosa hanno riservato gli sceneggiatori per il suo personaggio. L’ingresso avverrà dopo l’uscita di scena di Elvira Gallo, che si trasferirà a Sanremo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elvira e Salvatore hanno trovato lavoro a Sanremo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Elvira e Salvatore hanno preso la difficile decisione di trasferirsi in Liguria per permettere al piccolo Andrea di crescere in un ambiente più salutare, viste le sue problematiche legate all’asma. I coniugi Amato hanno trovato un nuovo lavoro: Salvatore, infatti, ha deciso di prendere in gestione il bar del Grand Hotel di Sanremo insieme alla moglie. Nel frattempo, al Gran Caffè Amato si è creato un certo trambusto a causa dell’imminente partenza di Salvatore, con Ciro in difficoltà nel gestire da solo i clienti. Il signor Puglisi ha quindi deciso di rilevare le quote di Amato e si è recato in banca per richiedere un prestito.