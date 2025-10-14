Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, per quanto riguarda le puntate in onda dal 20 al 24 ottobre, rivelano che Adelaide si ritroverà ad essere ingannata da Marcello Barbieri pochi giorni prima del fatidico sì all'altare.

Sarà proprio il suo compagno che, pur vivendo un momento di grande crisi e turbamento, dovuto al suo avvicinamento con Rosa Camilli, non avrà il coraggio di dire la verità alla contessa di Sant'Erasmo, illudendola che tutto vada bene.

Intanto, Odile proporrà a Greta di entrare a far parte ufficialmente del team della Galleria Milano Moda.

Adelaide ingannata prima del sì: anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 20 al 24/10

I preparativi delle nozze terranno impegnata Adelaide: la contessa sarà concentratissima sull'evento che la vedrà protagonista con Marcello ma, intanto, ignorerà completamente il fatto che il suo promesso sposo sia sempre più spento e meno entusiasta.

Adelaide non riuscirà a percepire il malessere di Barbieri che, con grande maestria, fingerà che tutto stia andando per il verso giusto.

In realtà, Marcello comincerà a stare male: ciò che ha vissuto con Rosa lo ha segnato profondamente e adesso non riesce più a far finta che non sia successo.

Il direttore del Paradiso delle signore, però, non avrà il coraggio di affrontare la situazione: Adelaide, quindi, verrà ingannata dal suo promesso sposo che, nel frattempo, prenderà una decisione importante che si preannuncia clamorosa e inaspettata.

Odile assume Greta, Fulvio spiazzato dalla figlia

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Odile deciderà di dare una chance a Greta.

La figlia della contessa le proporrà ufficialmente di entrare a far parte del team della Galleria Milano Moda come nuova stilista: una proposta che Greta accetterà ben volentieri, pronta a gettarsi a capofitto in questa nuova avventura professionale.

Fulvio, invece, scoprirà che sua figlia Caterina ha un fidanzato segreto: una relazione che va avanti già da un po' di tempo anche se, la ragazza, ha preferito non dire nulla a suo padre.

Il magazziniere, però, vorrebbe affrontare la questione con Caterina e chiederà dei consigli a Roberto Landi.

Fulvio aveva preso in giro sua figlia Caterina negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Fulvio aveva nascosto a sua figlia di essere stato assunto come magazziniere del Paradiso.

L'uomo si vergognava della sua posizione dopo che, fino a pochi mesi prima, guidava una rinomata azienda a Milano, poi fallita.

Così per non impensierire la ragazza, le lasciò credere di essere stato assunto come contabile di una ditta milanese, salvo poi ritrovarsi a dover affrontare la verità dei fatti.