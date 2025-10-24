Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 da lunedì 27 ottobre a venerdì 31 ottobre, i telespettatori assisteranno all'inaspettata scomparsa di Marcello. Una notizia che scuoterà profondamente l'equilibrio di Villa Guarnieri e della contessa Adelaide. Nel mentre al grande magazzino verranno portati avanti i preparativi per il nuovo evento. Roberto dovrà affrontare la pressione mediatica e le complicazioni derivanti dall'annullamento delle nozze, che finiranno per rallentare i piani dei fratelli Marchesi. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Rosa che farà ritorno a Milano, pronta a scoprire la verità su Barbieri.

Marcello sparisce e lascia un vuoto a Villa Guarnieri

La decisione di Marcello di sparire nel nulla getterà Villa Guarnieri nel caos, soprattutto dopo che la contessa Adelaide riceverà la notizia come un fulmine a ciel sereno. Umberto sembrerà avere un'idea dietro alla decisione di Barbieri di far perderete le sue tracce, ma deciderà di mantenere massimo riserbo. A poco tempo di distanza dalla sua scomparsa, Marcello farà ritorno in città per consegnare a Umberto i documenti relativi alla gestione del patrimonio di Adelaide. Nel frattempo, Rosa farà ritorno a Milano, qui incontrerà il suo amate, ad assisterà ad una confessione che finirà per cambiare le carte in tavola.

Lancio del Paradiso Donna e segreti svelati

Il lancio del Paradiso Donna si rivelerà un successo straordinario, ma lascerà degli strascichi emotivi. La zia Sandra, prima di lasciare Milano, compirà un gesto generoso nei confronti di Irene, saldando i suoi debiti e lasciandole una lettera con una proposta importante. Durante i festeggiamenti, Caterina riceverà una dolce sorpresa che si trasformerà in un'amara rivelazione per Roberto: il fidanzato della venere è Mario Oradei.

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle Signore

Nel precedente episodio de Il Paradiso delle Signore, andato in onda venerdì 24 ottobre, Fulvio ha scoperto che Caterina ha un amore segreto e ha chiesto consiglio a Roberto su come affrontare le sue insicurezze di padre.

Nel frattempo, Delia e Botteri hanno ritrovato la sintonia perduta, mentre Umberto ha cercato di riconciliarsi con Adelaide proponendole una soluzione pacifica. Tuttavia, un colpo di scena ha finito per scuotere la serenità di tutti: alla vigilia del matrimonio, Marcello ha preso una decisione struggente, lasciando Adelaide e gli abitanti del quartiere con il fiato sospeso.