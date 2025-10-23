Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Rosa si ritroverà in pericolo dopo essere finita nel mirino della contessa Adelaide, che intende farla fuori dal team del negozio e metterle i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale.

Roberto, invece, sarà scosso e deluso nel vedere la nuova vita del suo ex Mario al fianco della giovane Caterina, mentre Enrico confesserà a Marta tutta la verità in merito ai problemi di salute alla mano.

Adelaide senza scrupoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-7 novembre

Marcello e Rosa saranno nel mirino della contessa Adelaide, la quale sarà spietata nei confronti della coppia e disposta a tutto pur di prendersi la sua rivincita.

La donna intende farla pagare ai due amanti e per tale motivo si recherà da Roberto per chiedere che vengano licenziati in tronco dal Paradiso delle signore.

Un duro colpo anche per Landi, che in questo modo si ritroverà a gestire una situazione spinosa che rischia di avere delle conseguenze amare anche per la gestione del grande magazzino milanese.

Intanto Marcello, appresa la notizia, prenderà una decisione drastica: rassegnare le sue dimissioni dal negozio, cercando però di far mantenere il posto a Rosa.

Rosa si ritrova in pericolo, Roberto soffre ed è deluso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che la giornalista si ritroverà comunque in pericolo: rischia di perdere il suo posto di lavoro, dato che Adelaide si alleerà con Umberto Guarnieri per fare in modo che Rosa venga allontanata al più presto dalla sua attività.

Roberto Landi, intanto, dovrà affrontare anche i suoi problemi sentimentali, dopo aver appreso che l'ex fidanzato Mario Oradei è fidanzato con Caterina.

I due avranno modo di rivedersi e non potranno nascondere un certo imbarazzo, mentre Enrico affronterà una difficile situazione in sala operatoria.

Un intervento non andrà a buon fine e, disperato per le condizioni della sua mano, deciderà di confessare a Marta Guarnieri la verità sui suoi problemi.

Roberto aveva sofferto per Mario negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, Roberto ha sofferto molto per la partenza di Mario, il quale ha scelto di lasciare Milano per trasferirsi a Roma.

È stato un duro colpo per Landi, costretto a rimettere insieme i cocci della sua vita dopo aver vissuto in gran segreto quella storia d’amore che gli ha permesso di provare emozioni intense e del tutto inaspettate, con colui che sembrava essere la persona della sua vita.