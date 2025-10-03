Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che la sorella dello stilista della Galleria Milano Moda arriverà a Milano. Nelle puntate future in onda su Rai 1, Greta si riunirà con suo fratello Ettore per mettere in atto un piano di vendetta contro una persona non ancora identificata. Nei precedenti episodi, Ettore ha lasciato intendere di voler colpire qualcuno legato a Odile, ma non è stato chiarito chi sia l’obiettivo né quali siano i dettagli del piano ideato dai fratelli Marchesi.

Ettore e Greta nascondono un segreto

Ettore Marchesi ha già mostrato un lato enigmatico, tra frasi ambigue e telefonate sospette.

Il nuovo creativo della Galleria Milano Moda ha subito conquistato Odile, ma ha lasciato intendere di sapere più del dovuto sul direttore del negozio. Presto si riunirà con sua sorella Greta, che potrebbe essere proprio la persona con cui ha parlato al telefono in alcune scene già trasmesse sul piccolo schermo. Secondo le anticipazioni, i fratelli Marchesi nasconderanno la verità alle persone vicine e condivideranno un segreto legato a un evento del passato, che però non è stato ancora svelato dalle trame dei prossimi episodi della soap.

Ettore e Greta si uniscono in un piano di vendetta

Ettore e Greta dovranno muoversi con cautela per non destare sospetti tra le persone con cui condivideranno le giornate.

Entrambi lavoreranno alla Galleria Milano Moda, fianco a fianco con Odile Di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri. Non è escluso che i fratelli Marchesi possano avere contatti anche con Adelaide, considerando che Ettore è già stato ospite a casa della contessa, rimasta colpita dalla sua intraprendenza. Nei prossimi episodi in onda su Rai 1, Ettore e Greta daranno vita a un piano di vendetta, ma resta incerto chi sarà il loro bersaglio: Adelaide, Umberto, Tancredi o Odile. Curiosamente, Ettore ha invitato Odile a una gara automobilistica, dimostrando di conoscere la sua passione per le auto sportive, dettaglio che lascia pensare a un’attenta osservazione della vita e degli interessi della ragazza.

Intanto, sui social, alcuni fan ipotizzano che i fratelli Marchesi siano figli di Achille Ravasi e quindi fratelli di Flora, mentre altri suggeriscono che siano legati a qualcuno che in passato è stato danneggiato da Umberto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha fatto una telefonata misteriosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Ettore ha effettuato una misteriosa telefonata dalla cabina in piazzetta, parlando con una persona la cui identità non è stata ancora rivelata. Durante la conversazione, lo stilista ha rassicurato l’interlocutore dicendo che tutto stava procedendo secondo i piani. Intanto, Marchesi si è recato a Villa Guarnieri, dove ha risolto con ingegno un problema legato all’abito confezionato da Botteri per la piccola Anita, permettendo alla bambina di indossare un vestito più comodo rispetto a quello creato dal suo rivale.