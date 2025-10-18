Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste durante il mese di novembre su Rai 1 rivelano che per Adelaide arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulle menzogne che le sono state raccontate da Marcello Barbieri.

La contessa verrà così a conoscenza della tresca che il suo ormai ex promesso sposo aveva portato avanti alle sue spalle con la giornalista Rosa Camilli e non potrà nascondere la sua rabbia e la sua desolazione per quanto è accaduto, sentendosi profondamente ferita e amareggiata da tale comportamento.

Marcello annulla il matrimonio con Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Gli episodi di fine ottobre della soap opera vedranno Marcello e Adelaide al centro dell'attenzione, dato che il ragazzo deciderà di annullare definitivamente le nozze e voltare pagina.

Barbieri confesserà alla contessa di essere in crisi e di non essere più certo dei sentimenti nei suoi confronti, motivo per il quale manderà all'aria l'imminente matrimonio.

Una doccia gelata per la contessa che, tuttavia, inizialmente verrà tenuta all'oscuro del vero motivo di questa scelta di Marcello, dovuta ai sentimenti verso Rosa Camilli che nel corso dell'ultimo periodo, lo hanno messo in profonda crisi.

Adelaide scopre le menzogne di Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore novembre 2025

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 rivelano che tutta la verità verrà fuori nel corso del mese di novembre, quando Adelaide scoprirà da sola il vero motivo della scelta di Marcello e non si farà scrupoli ad affrontarlo.

La contessa verrà a conoscenza della storia che Marcello ha avuto con Rosa nel corso dell'ultimo periodo e delle menzogne che le ha raccontato.

Per Marcello non sarà facile affrontare la furia della contessa, la quale si sentirà umiliata da quell'uomo di cui si è fidata ciecamente e con il quale voleva iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Ad approfittare di questa intricata vicenda sarà l'astuto commendatore Umberto Guarnieri, il quale proverà in tutti i modi a riconquistare la sua ex Adelaide.

Umberto aveva provato a riconquistare la contessa Adelaide nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti, Umberto aveva già ribadito i suoi sentimenti nei confronti di Adelaide con una dichiarazione d'amore spiazzante per la contessa.

La donna, però, aveva scelto di non tornare indietro al suo passato ma di guardare avanti al futuro radioso che l'avrebbe attesa con Marcello, convinta e certa al 100% che il ragazzo provasse dei sentimenti autentici nei suoi confronti, al punto da chiederle di sposarla.