Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 del mese di novembre rivelano che Adelaide avrà modo di iniziare a riprendersi dopo che Marcello ha annullato il loro matrimonio, mandando all'aria quel sogno d'amore che avevano fatto assieme.

La contessa scoprirà che il suo ormai ex compagno ha scelto di annullare tutto per far entrare Rosa Camilli nella sua vita e non la prenderà affatto bene.

Adelaide si mostrerà spietata al punto da voler rovinare la reputazione di Marcello dal punto di vista professionale, mettendo a repentaglio anche la stabilità del grande magazzino milanese.

Marcello manda all'aria le nozze con Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Le prossime puntate della soap opera prevedono un colpo di scena clamoroso legato alla contessa Adelaide: le sue nozze con Marcello Barbieri salteranno definitivamente dopo che il ragazzo si renderà conto di non poter fingere con se stesso.

Barbieri capirà di non provare più dei sentimenti così forti nei confronti della contessa, tali da fargli pronunciare il fatidico sì in chiesa.

Una doccia gelata per la contessa che, dopo questo rifiuto, si sentirà profondamente umiliata dal suo ormai ex compagno e solo in un secondo momento scoprirà che dietro a questa sua decisione si cela lo zampino di Rosa Camilli, la quale ha saputo far breccia nel cuore di Barbieri, finendo per mettere in crisi i suoi sentimenti.

Adelaide vuole rovinare Marcello Barbieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore novembre 2025

Le anticipazioni della soap di novembre rivelano che Adelaide avrà modo di riprendersi un po' alla volta e, a quel punto, uno dei suoi obiettivi sarà quello di farla pagare a Marcello Barbieri.

La contessa si mostrerà spietata e pronta a tutto pur di poter prendersi la sua rivincita, al punto da cercare di ostacolare in tutti i modi il percorso professionale di Marcello e metterlo in serie difficoltà.

Con questo suo modo di fare, però, la contessa rischierà di mettere a repentaglio anche la stabilità e la credibilità del grande magazzino milanese. Sarà prezioso l'intervento di Roberto Landi, il quale agirà per evitare il peggio.

Marcello aveva proposto le nozze alla contessa Adelaide

Negli episodi precedenti della soap era stato Marcello a proporre le nozze alla contessa, chiedendole addirittura di affrettare il loro matrimonio.

Un gesto con il quale Barbieri sperava di poter cancellare Rosa Camilli dalla sua vita e quei momenti di tenerezza che avevano vissuto insieme, finendo però per ottenere l'effetto contrario, al punto da mandare tutto all'aria per amore della giornalista.