Cambio di programmazione in vista per Il Paradiso delle signore. Eccezionalmente, martedì 28 ottobre, la puntata numero 37 della decima edizione verrà trasmessa alle 15:45 su Rai 1, anziché alle 16:00 come di consueto. La modifica del palinsesto si è resa necessaria per consentire la messa in onda, alle 16:30, di un’edizione speciale del TG1 dedicata all’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace, alla presenza di Papa Leone XIV.

Il Paradiso delle signore inizia alle 15:45 il 28 ottobre

Il 28 ottobre cambierà l’orario de Il Paradiso delle signore.

La soap, eccezionalmente, inizierà alle 15:45 anziché alle 16:00. Questo anticipo di programmazione farà sì che il primo quarto d’ora della puntata si sovrapponga a Uomini e Donne, il celebre programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La modifica del palinsesto di Rai 1 è stata decisa per fare spazio a uno speciale dedicato a Papa Leone XIV, che si recherà al Colosseo di Roma per partecipare all’Incontro di Pace Osare la pace, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Lo speciale del TG1 è la causa dell'anticipo de Il Paradiso delle signore

A causa di uno speciale del TG1 previsto alle 16:30, la puntata numero 37 della decima edizione della soap andrà in onda eccezionalmente alle 15:45 del 28 ottobre, anticipando di un quarto d’ora rispetto al consueto orario.

La modifica al palinsesto di Rai 1 garantirà comunque la regolare trasmissione dell’episodio, evitando cancellazioni o rinvii come accaduto in passato. In questo modo, i telespettatori potranno seguire senza interruzioni le vicende dei dipendenti del grande magazzino. È bene ricordare che la fiction, pur essendo ambientata negli anni ’60, segue la sequenzialità del calendario attuale. Pertanto, nella puntata del 28 ottobre verranno raccontati proprio gli eventi accaduti nello stesso giorno del 1966.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello ha capito di essere innamorato di Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Johnny ha dormito sul ballatoio, ma è stato scoperto da Ciro, che si è infuriato.

Le Veneri hanno quindi trovato una soluzione per il ragazzo, consegnandogli le chiavi di un locale condominiale dove avrebbe potuto sistemarsi. Tuttavia, una vicina di casa si è accorta della sua presenza e ha denunciato il fatto alla polizia. Mimmo, venuto a sapere dell’accaduto e capito che la persona trovata a dormire negli spazi condominiali era Johnny, ha deciso di ospitarlo a casa sua. Intanto, Marcello ha baciato Adelaide, ma subito dopo ha pensato di baciare Rosa. Questo improvviso impulso gli ha fornito la prova inequivocabile di essere ormai innamorato della giornalista.