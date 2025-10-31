Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore a partire dal mese di novembre 2025. L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 è confermato nella fascia pomeridiana seppur con delle modifiche che riguarderanno la fascia di messa in onda.

I vertici della tv di Stato, infatti, hanno scelto di attuare dei cambiamenti per evitare lo scontro diretto tra la serie con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina e la soap opera La forza di una donna, campione di ascolti su Canale 5, anticipando l'appuntamento del pomeriggio con il Tg1.

La Rai cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore

La messa in onda della soap opera, giunta alla sua decima stagione di programmazione, quest'anno ha fatto maggiormente fatica a imporsi nella gara ascolti del pomeriggio, registrando dati Auditel in calo rispetto a quelli delle stagioni precedenti.

A rendere tutto più complicato è stata la presenza de La forza di una donna nella stessa fascia oraria su Canale 5: la serie turca, campione di ascolti del primo pomeriggio, ha registrato ascolti in costante crescita a partire dall'estate, al punto da toccare la soglia record del 26-27% di share.

Numeri che hanno fatto assestare la soap di Rai 1 sulla soglia del 17-18% contro il 19-20% registrato nelle stagioni precedenti.

Slitta la partenza de Il Paradiso delle signore al pomeriggio: la soap sfida Amici 25

Così, a partire dal prossimo novembre, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 slitterà definitivamente di 10 minuti, così da evitare lo scontro tra la soap italiana e quella turca.

I nuovi episodi andranno in onda a partire dalle 16:10 circa, subito dopo l'edizione pomeridiana del Tg1, che anticiperà di circa un'ora la sua messa in onda nella fascia pomeridiana.

Di conseguenza, la soap opera cederà direttamente la linea a Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano, che potrà contare su un traino decisamente migliore rispetto a quello del Tg1 che, normalmente, viaggia su una media compresa tra il 14 e il 15% di share.

La soap di Rai 1, quindi, sfiderà l'appuntamento con il daytime di Amici 25.

La furia della contessa Adelaide contro Marcello nella soap opera

Intanto nel corso dell'ultima puntata della soap opera trasmessa il 31 ottobre, la contessa Adelaide ha avuto modo di scoprire tutta la verità in merito alla tresca clandestina di Marcello Barbieri con la giornalista Rosa Camilli.

La reazione della donna non è stata delle migliori, al punto da scagliarsi duramente contro il suo ex compagno, ammettendo di essere delusa e giurando vendetta.

La contessa ha rinfacciato a Marcello di averla tradita e pugnalata alle spalle, aggiungendo poi di essere disposta a tutto pur di fargliela pagare.