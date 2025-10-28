Cambio palinsesto su Rai 1 per Il Paradiso delle signore 10 durante il periodo natalizio. L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà delle modifiche nella fascia pomeridiana, dato che si assisterà a uno stop di qualche giorno.

Il motivo è legato all'esigenza di non trasmettere episodi salienti della serie in un periodo dell'anno in cui la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere collegati davanti ai televisori per seguire le nuove vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese.

Cambio palinsesto per Il Paradiso delle signore su Rai 1: la soap in pausa nel periodo natalizio

Il cambio palinsesto di Rai 1 per Il Paradiso delle signore si verificherà nel corso del mese di dicembre, in occasione del periodo delle feste natalizie.

L'appuntamento pomeridiano con la soap è confermato per buona parte del mese di dicembre anche se, dal 24 comincerà un periodo di stop.

Gli episodi del 24, 25 e 26 dicembre per il momento non sono in programma nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia: la soap osserverà un turno di stop così da non sprecare episodi salienti.

Quando riprende l'appuntamento con Il Paradiso delle signore dopo lo stop natalizio

Lo stop terminerà lunedì 29 dicembre, quando riprenderà la consueta messa in onda de Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta, dalle 16 alle 16:50 circa, prima di lasciare spazio a Vita in diretta di Alberto Matano.

E, in occasione dei mesi invernali, per la soap dovrebbe verificarsi anche un sostanziale cambio rotta dal punto di vista Auditel.

La platea televisiva tornerà a crescere e, di conseguenza, anche l'appuntamento con la soap dovrebbe beneficiarne, così come è accaduto negli anni precedenti, quando la media di spettatori si aggirava sulla soglia di 1,6-1,7 milioni al giorno e uno share che aveva raggiunto anche la soglia del 19-20% nel daytime di Rai 1.

Marcello e Rosa pronti a viversi la loro storia d'amore

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera rivelano che Marcello sarà pronto a viversi la sua storia d'amore con Rosa alla luce del sole, dopo aver mandato all'aria le nozze con la contessa Adelaide.

I due si diranno pronti a sfidare tutto e tutti pur di essere liberi di amarsi, ma consapevoli del fatto che dovranno stare attenti ai colpi bassi da parte della contessa.

Adelaide, infatti, non avrà alcuna intenzione di lasciare impunita la coppia: il suo obiettivo sarà quello di farla pagare ad entrambi e, proprio per questo motivo, chiederà a Roberto Landi di procedere con il licenziamento immediato della coppia dal team del Paradiso.