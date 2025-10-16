Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime di venerdì 17 ottobre 2025. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche nel corso del pomeriggio per lasciare spazio, dalle 15:45 in poi, alla diretta dello speciale Tg1 dedicato ai Funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano.

La soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, quindi, sarà trasmessa con un'ora di anticipo rispetto al solito e prenderà la linea a partire dalle 15:00.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore del 17 ottobre

Il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai subirà dei grossi cambiamenti nel corso della giornata di venerdì 17 ottobre: l'appuntamento con il talk show La volta buona verrà ridotto di un'ora e andrà in onda dalle 14:05 alle 15:00 circa, per poi lasciare spazio alla soap opera italiana.

Il Paradiso delle signore, eccezionalmente per la giornata di domani pomeriggio, verrà anticipato di un'ora nella programmazione pomeridiana, andando in onda dalle 15 alle 15:45 circa.

A seguire ci sarà il consueto appuntamento con il Tg1 e poi la linea passerà allo speciale del notiziario che seguirà in diretta la cerimonia religiosa per i funerali di Stato dei tre carabinieri che sono morti a Castel D'Azzano.

Riduzione anche per Vita in diretta di Alberto Matano

Lo speciale del telegiornale andrà avanti fino alle 17:40 circa, dopodiché la linea passerà a una nuova puntata di Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano che pure andrà in onda in versione ridotta.

La programmazione della rete ammiraglia tornerà a essere quella standard a partire da lunedì 20 ottobre, giorno in cui l'appuntamento con Il Paradiso delle signore ritornerà alla sua storica collocazione dalle 16 alle 16.50 circa.

Per le successive settimane di programmazione, invece, la Rai starebbe pensando di posticipare la messa in onda della soap opera nello slot orario che va dalle 16:15 alle 17, per evitare lo scontro diretto con la soap turca La forza di una donna.

Marcello sofferente per Rosa e Umberto indaga su Greta nella puntata del 17 ottobre

Intanto, le anticipazioni della puntata di venerdì 17 ottobre rivelano che Marcello si ritroverà a soffrire per quanto è accaduto a Rosa, vittima di una brutale aggressione per strada.

La giornalista verrà ricoverata in ospedale e sottoposta a tutte le dovute cure mediche mentre Barbieri non riuscirà a non pensare a ciò che è successo, finendo per mettere in secondo piano il suo imminente matrimonio con la contessa Adelaide.

Intanto Umberto comincerà ad avere dei sospetti su Greta e deciderà di indagare sul suo passato.