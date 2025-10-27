Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nel palinsesto pomeridiano di martedì 28 ottobre. I telespettatori e appassionati della soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Masotti, dovranno ricordarsi di collegarsi in anticipo sulla rete ammiraglia Rai per seguire il nuovo episodio in prima visione.

Eccezionalmente per domani, martedì 28 ottobre, infatti, l'appuntamento con la soap finirà prima rispetto al solito, per lasciare poi spazio alla diretta speciale del Tg1 dedicata alla giornata Internazionale della Preghiera con Papa Leone.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre

Il palinsesto del pomeriggio di Rai1, per il 28 ottobre, prevede una variazione d'orario per la soap opera che tutti i giorni appassiona una media di circa un milione e mezzo di spettatori.

La rete ammiraglia, infatti, trasmetterà uno speciale del Tg1 dedicato alla giornata della Preghiera per la Pace presieduta da Papa Leone che sarà trasmesso dalle 16:30 alle 17:45 circa, comportando una serie di variazioni.

La messa in onda de Il Paradiso delle signore è confermata nella fascia pomeridiana ma, questa volta, la partenza è prevista dalle 15.45, circa 15 minuti prima rispetto al solito.

L'appuntamento con Il Paradiso 10 finisce prima il 28 ottobre

Di conseguenza, l'appuntamento di martedì 28 ottobre con la soap terminerà anche in anticipo rispetto al solito, dato che, alle 16:30, bisognerà lasciare spazio alla diretta del Tg1.

In questo modo, quindi, Il Paradiso delle signore si ritroverà a dover sfidare il finale della trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi e sarà in netta contrapposizione con la serie turca La forza di una donna, campione di ascolti su Canale 5 con una media di 2,1 milioni di spettatori al giorno e uno share del 24-26%, prevista dalle 16 alle 16.25 circa, prima di dare la linea al daytime del talent show Amici di Maria De Filippi.

La vendetta di Adelaide nei confronti di Marcello e Rosa

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore di novembre rivelano che ci sarà spazio per la vendetta spietata di Adelaide nei confronti del suo ex Marcello.

La contessa non avrà alcuna intenzione di lasciare impunito Barbieri dopo che l'ha mollata a un passo dal fatidico matrimonio: adesso il suo obiettivo sarà quello di fargliela pagare e rendergli la vita impossibile dal punto di vista professionale.

Marcello, quindi, dovrà fare i conti con la richiesta di licenziamento che verrà perpetrata dalla contessa a Roberto Landi.

A rischio anche il posto di lavoro di Rosa Camilli che, dopo essere finita nel mirino di Adelaide, rischierà di essere licenziata in tronco dalla redazione del Paradiso Donna.