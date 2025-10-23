Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto di martedì 28 ottobre 2025. L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del primo pomeriggio ma, a differenza delle altre puntate, andrà in onda in anticipo rispetto al solito.

Il nuovo episodio, infatti, comincerà circa 15 minuti prima rispetto al solito per poi lasciare spazio a una diretta speciale del Tg1 dedicata a un evento istituzionale che vedrà protagonista Papa Leone.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore nel daytime del 28 ottobre

L'appuntamento con la soap opera prosegue nel pomeriggio della rete ammiraglia ma, la puntata di martedì 28 ottobre, non andrà in onda nel consueto slot orario che va dalle 16 alle 16.50 circa.

La Rai si ritroverà costretta a dover rivedere il palinsesto del daytime per lasciare spazio a una diretta speciale del Tg1 dedicata a un evento che avrà come protagonista Papa Leone, il quale comporterà una serie di variazioni.

La messa in onda de Il Paradiso delle signore, seppur confermata in prima visione assoluta, è in programma dalle 15:45 alle 16:30 circa, dopodiché ci sarà la diretta del notiziario.

La soap opera anticipa la messa in onda di 15 minuti su Rai 1

La soap opera con Roberto Farnesi, Pietro Masotti e Vanessa Gravina quindi andrà in onda in anticipo di circa 15 minuti rispetto al consueto orario di programmazione e con questa variazione di palinsesto subirà delle modifiche anche l'appuntamento con Vita in diretta condotto da Alberto Matano, che comincerà in ritardo rispetto al solito.

La programmazione della rete ammiraglia Rai tornerà a essere quella usuale a partire dal 29 ottobre, giorno in cui l'appuntamento con Il Paradiso delle signore riprenderà la sua regolare messa in onda nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50.

Adelaide soffre per Marcello nella puntata de Il Paradiso delle signore del 28 ottobre

Intanto, le anticipazioni della nuova puntata del 28 ottobre rivelano che Marcello farà perdere misteriosamente le sue tracce dopo aver affrontato la contessa, svelandole di non essere più pronto per il matrimonio.

Matteo si preoccuperà moltissimo per suo fratello e, assieme alla compagna Mirella, si metteranno subito sulle tracce del ragazzo sperando che non sia successo nulla di serio e grave.

A distanza di un po' di ore dalla sua sparizione, Marcello si presenterà nuovamente a villa Guarnieri dopo aver annullato le sue nozze con Adelaide, per avere un confronto con Umberto Guarnieri.

Barbieri si presenterà con tutta la documentazione legata alla gestione del patrimonio della contessa: intende dimettersi dal ruolo di amministratore e consegnare tutto nelle mani del commendatore Guarnieri.

Intanto Adelaide continuerà a soffrire per ciò che sta succedendo: la contessa non riuscirà a riprendersi ma potrà contare sul pieno supporto di sua figlia Odile, che sarà sempre al suo fianco in questo momento così delicato della sua vita, seppur ancora ignara del tradimento di Barbieri con la giornalista Rosa Camilli.

Marcello, infatti, nel confessare ad Adelaide di essere in crisi ha preferito omettere il motivo della sua scelta finale legato proprio alla tresca clandestina vissuta con Rosa in questi mesi.