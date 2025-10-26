Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore 10, in onda nel mese di novembre, rivelano che Rosa si ritroverà nel mirino della contessa Adelaide, la quale farà di tutto per ostacolarla dal punto di vista professionale.

L’obiettivo della contessa sarà quello di punire Rosa per la tresca clandestina portata avanti con Marcello.

Di conseguenza, la giornalista dovrà parare i colpi bassi della donna, cercando di salvare la propria carriera e la propria rispettabilità.

Adelaide perde il controllo ed è furiosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

La reazione di Adelaide, dopo aver scoperto la verità sulla tresca tra Marcello e Rosa, non sarà delle migliori. Avrà intenzione di farla pagare alla coppia di amanti e per prima cosa deciderà di recarsi da Roberto Landi per chiedere il licenziamento immediato della coppia dal grande magazzino milanese.

Landi sarà in grande difficoltà e non saprà come gestire la situazione, consapevole del fatto che non può permettersi il licenziamento di due persone di estrema importanza per la famiglia del Paradiso delle signore.

Rosa finisce nel mirino della contessa Adelaide nei prossimi episodi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di novembre rivelano che Marcello deciderà di rassegnare autonomamente le sue dimissioni dal negozio, ma in cambio chiederà a Roberto di salvare il posto di lavoro di Rosa all'interno della redazione del Paradiso Donna.

La giornalista, però, finirà a sua volta nel mirino della contessa, che non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia e il suo obiettivo sarà quello di fargliela pagare e metterle i bastoni tra le ruote dal punto di vista professionale.

Rosa sarà in serio pericolo e dovrà stare attenta a parare i vari colpi bassi che le arriveranno dalla contessa di Sant'Erasmo.

Marcello Barbieri aveva cancellato le nozze con la contessa Adelaide

Negli episodi precedenti della soap opera, Adelaide ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Marcello e, nonostante qualche insicurezza, ha scelto di pronunciare il fatidico sì.

Quello che doveva essere un momento sereno e felice per la coppia, però, si è trasformato in un incubo per Adelaide, dopo che Barbieri ha scelto di dirle la verità sui suoi sentimenti, ammettendo di essere in profonda crisi e di non voler più compiere questo passo così importante, dopo i momenti di tenerezza e passione vissuti in gran segreto con Rosa Camilli.