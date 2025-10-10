Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate dal 20 al 24 ottobre, rivelano che Rosa verrà dimessa dall'ospedale, ma si renderà conto di non essere serena, perché continuerà a pensare solo a Marcello Barbieri.

Intanto, Marcello dovrà fare una scelta inaspettata prima del sì con Adelaide, mentre Rodolfo Sacchi, dopo aver aggredito Rosa, verrà arrestato e portato in carcere.

Rosa fa una scelta inaspettata: anticipazioni Il Paradiso delle signore 20-24 ottobre

Il clima a Villa Guarnieri continuerà a non essere dei migliori per Marcello, che, a pochi giorni dal sì con Adelaide, sarà in crisi.

Barbieri non riuscirà a smettere di pensare alle forti emozioni vissute con Rosa Camilli che, nel frattempo, verrà dimessa dall'ospedale e potrà tornare a casa.

Anche per Rosa non sarà affatto semplice riprendere in mano le redini della sua vita.

Si renderà conto di essere innamorata di Marcello e, a pochi giorni dal matrimonio del ragazzo, non riuscirà a far finta di nulla.

Per tale motivo, Rosa prenderà una decisione inaspettata legata al suo futuro. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli.

Rodolfo viene arrestato nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che, dopo aver aggredito Rosa, Rodolfo Sacchi verrà arrestato e portato in carcere.

Rosa tirerà un sospiro di sollievo e, intanto, arriverà a Milano anche la moglie dell'uomo, la quale cercherà di parlare con la giornalista per raccontarle la sua vicenda personale, poiché anche lei è stata vittima di soprusi.

Fulvio, dopo aver indagato sul conto della figlia Caterina, scoprirà che la ragazza ha una relazione segreta con un ragazzo da un po’ di tempo.

Una scoperta che lo lascerà turbato, dato che avrebbe voluto sapere la verità fin dal primo momento. Il magazziniere avrà modo di sfogarsi con Roberto Landi, al quale racconterà tutta la verità sulla figlia e potrà contare sul suo supporto, con dei consigli che si riveleranno preziosi per affrontare questa intricata situazione.

Tra Marcello e Rosa c'erano stati dei momenti di passione nelle puntate precedenti

Negli episodi precedenti della soap opera, tra Marcello e Rosa c'erano stati dei momenti di tenerezza durante la trasferta a Trieste, dove avrebbero dovuto intervistare Margherita Hack.

Marcello, però, non ha avuto il coraggio di confessare la verità alla contessa, preferendo tacere la verità e finendo per ingannarla sul suo turbamento interiore.