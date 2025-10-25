Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita dopo la cocente delusione che le è stata inflitta da Marcello Barbieri.

La contessa potrà contare sul pieno supporto della figlia, alla quale racconterà nel dettaglio la verità su come sono andate le cose: Odile, quindi, scoprirà della tresca segreta tra Marcello e Rosa, restano senza parole.

Intanto per Enrico arriverà il momento di affrontare Marta in merito ai suoi problemi di salute mentre Roberto avrà modo di rivedere il suo ex Mario Oradei.

La verità sulla tresca tra Marcello e Rosa sarà sulla bocca di tutti nel corso dei prossimi episodi della soap opera: la contessa non avrà intenzione di fare sconti alla coppia di amanti, motivo per il quale si mostrerà sul piede di guerra e sarà pronta a tutto pur di fargliela pagare.

Per prima cosa, Adelaide chiederà a Roberto di procedere con il licenziamento immediato di Barbieri e della giornalista dai loro incarichi all'interno del Paradiso delle signore, così da non vederli più in giro all'interno del negozio.

Marcello apprenderà la notizia e si renderà conto che da questo momento in poi dovrà lottare con tutte le sue forze per arginare i colpi bassi della sua ex Adelaide, la quale non si arrenderà fin quando non avrà avuto la meglio.

Odile scopre le bugie di Rosa

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 novembre rivelano che Adelaide potrà contare sul pieno supporto della figlia Odile, alla quale racconterà la verità su Rosa e Marcello.

Odile resterà sconvolta e scoprirà così tutte le bugie che le sono state raccontate da Rosa, che aveva considerato un'amica fino a quel momento. La figlia della contessa, amareggiata, deciderà di affrontare la giornalista: tra le due ci sarà un agguerrito faccia a faccia.

Enrico, invece, dopo l'ennesima complicazione per i suoi problemi alla mano deciderà di confessare la verità a Marta Guarnieri mentre Roberto Landi si ritroverà faccia a faccia con il suo ex Mario, attualmente fidanzato con Caterina.

Crescono gli ascolti della soap con le nozze di Marcello e Adelaide

In attesa di questi episodi, la puntata del Paradiso delle signore di venerdì 24 ottobre ha registrato il suo record d'ascolti per questa decima stagione, con una media di circa 1,5 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina ha toccato la soglia del 18,70% di share con punte che hanno raggiunto anche il 20% durante la messa in onda, con la confessione di Marcello di voler annullare definitivamente le nozze con la contessa Adelaide.