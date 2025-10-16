Emanuel Caserio ha lasciato definitivamente il cast de Il Paradiso delle signore. Questo pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata della soap opera incentrata sulle vicende del barista Salvatore Amato, per anni uno dei protagonisti dello sceneggiato.

Un addio che non è passato inosservato tra i fan della soap e, questo pomeriggio, proprio Caserio ha commentato la sua decisione al talk show Vita in diretta condotto da Alberto Matano, ammettendo che

L'uscita di scena di Salvo ed Elvira dal cast de Il Paradiso delle signore

Per Elvira e Salvo è arrivato il momento di lasciare definitivamente Milano: nel corso delle ultime due puntate trasmesse su Rai 1 c'è stato il saluto della coppia ai loro amici e familiari.

Salvo ha ceduto le quote della Caffetteria a Ciro Puglisi e, prima del suo addio, ha avuto modo di abbracciare il suo amico fraterno Marcello Barbieri e ha ricordato anche Armando Ferraris, l'ex capo-magazziniere interpretato da Pietro Genuardi, scomparso la scorsa primavera.

I due si sono trasferiti ufficialmente a Sanremo insieme al loro piccolo Andrea Maria che, per un po' di tempo, avrà bisogno di stare a contatto con il mare per risolvere i suoi problemi respiratori.

Emanuel Caserio rompe il silenzio dopo l'uscita di scena da Il Paradiso delle signore

"Oggi c'è stato questo addio dopo 8 anni meravigliosi su questo set. Mi sono fatto un bel pianto", ha dichiarato l'attore durante Vita in diretta.

"La cosa meravigliosa è che gli sceneggiatori hanno colto alla perfezione ciò che pensavo anche io. Salvatore ed Emanuel erano intrecciati", ha proseguito Caserio durante la sua intervista con Alberto Matano.

"Perché ho lasciato? Davvero devo ancora capirlo. Sicuramente c'è un inizio e una fine per ogni cosa e sentivo che mancava un po' il brivido, poi è arrivata la scelta", ha chiosato Emanuel che per il momento ha ammesso di non pensare a un eventuale ritorno in scena nel cast de Il Paradiso delle signore in quanto non è un amante delle "minestre riscaldate".

La Rai potrebbe cambiare l'orario di messa in onda de Il Paradiso 10 nei prossimi giorni

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi colpi di scena che riguarderanno la soap opera, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore potrebbe subire delle variazioni di palinsesto nel corso delle prossime settimane.

La Rai, per evitare lo scontro diretto tra la soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi e la serie turca La forza di una donna trasmessa su Canale 5, potrebbe valutare uno spostamento orario posticipandola nella fascia oraria che va dalle ore 16:15 alle 17, per poi lasciare spazio all'appuntamento con Vita in diretta condotto da Alberto Matano.