Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un lieto fine per due protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre, alle 16 su Rai 1, Agata e Mimmo si fidanzeranno ufficialmente, pronti a vivere alla luce del sole il loro amore. Intanto, Irene sarà attratta da Giorgio Perich, mentre Rosa finirà in pericolo per colpa di Adelaide, ma Odile interverrà, rivelandole il piano di sua madre.

Agata confida alle Veneri di essersi fidanzata con Mimmo

Nelle puntate in onda fino al 14 novembre sboccerà un nuovo amore: si tratterà di Agata e Mimmo, che faranno ritorno a Milano dopo essere stati a Firenze per prestare aiuto nelle zone colpite dall’alluvione.

Al loro rientro nel capoluogo lombardo, ci sarà un’importante svolta nel loro rapporto: l’esperienza vissuta in Toscana rafforzerà il legame tra i due, trasformando l’amicizia in qualcosa di più profondo. Agata e Mimmo si fidanzeranno ufficialmente, mentre i genitori della ragazza, Ciro e Concetta, verranno a sapere la bella notizia. Anche le Veneri saranno informate, grazie alla confessione che la stessa Agata farà alle sue amiche.

Irene è attratta da Giorgio Perich

Irene, invece, cercherà di capire se Barbara abbia avuto trascorsi sentimentali con Johnny. Intanto, la capocommessa de Il Paradiso delle Signore rifletterà sulla propria vita affettiva, cercando di comprendere chi possa essere l’uomo giusto per lei.

Irene vivrà anche un piccolo incidente con Giorgio Perich, per il quale prova attrazione, che provocherà un certo imbarazzo. Tuttavia, la Venere riterrà impossibile una relazione tra lei e Giorgio. Rosa si troverà in pericolo a causa di Adelaide, che non intende placare il suo desiderio di vendetta. A proteggerla sarà Odile, che si schiererà dalla sua parte, confidandole il piano ordito da sua madre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Odile sospetta che Rosa e Marcello abbiano una relazione

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno cercato di scoprire le ragioni dell’annullamento delle nozze tra Marcello e Adelaide, senza però riuscire a giungere a una conclusione.

All’uscita dal lavoro, Marchesi ha notato e spiato di nascosto un incontro tra Rosa e Barbieri, cogliendoli in atteggiamenti che lasciavano intendere una certa confidenza. Rientrato alla Galleria Milano Moda, Ettore ha raccontato l’accaduto a sua sorella Greta, con la quale ha architettato un piano per mettere in guardia Odile dalla sua amica giornalista. Deciso a colpire, Ettore si è poi presentato al Circolo, dove la figlia della contessa aveva organizzato un evento benefico a sostegno della fondazione di famiglia, e ha rivelato a Odile quanto osservato nel pomeriggio. Non solo non ha evitato di esagerare: Ettore ha volutamente calcato la mano, parlando di abbracci, sguardi complici e sfioramenti di mano, insinuando con malizia che la rottura tra Adelaide e Marcello fosse dovuta alla presenza di un’altra donna nella vita di Barbieri. Il suo obiettivo era chiaro: destabilizzare Odile e minare la fiducia che riponeva in Rosa.