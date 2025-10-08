Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un alone di mistero attorno a un nuovo personaggio. Nella puntata che andrà in onda venerdì 17 ottobre alle 16 su Rai 1, Greta si avvicinerà ad Adelaide, destando sospetti in Umberto. Guarnieri, quindi, vorrà fare luce sul passato della sorella di Ettore avviando delle indagini. Intanto, le trame rivelano che Greta e suo fratello sono legati da un segreto.

Umberto indaga sul passato di Greta

Umberto proteggerà Adelaide da Greta. Quest’ultima, infatti, si avvicinerà alla contessa sollevando dubbi e perplessità in Guarnieri.

La stilista realizzerà un nuovo abito da sposa per Adelaide, ma la cosa non verrà accolta di buon grado da Umberto. Probabilmente l’uomo riterrà alquanto insolite le modalità con cui la sorella di Ettore riuscirà a risolvere in un attimo il problema dell’abito. Pertanto, Umberto avvierà delle indagini per scoprire ulteriori dettagli sul passato della giovane. Le anticipazioni non chiariscono se anche in questo caso Guarnieri si avvarrà dell’aiuto del suo investigatore privato, Malvezzi, o se deciderà di occuparsi personalmente della faccenda.

Ettore e Greta nascondono un segreto

Nel frattempo, la storyline si concentrerà sul rapporto tra i fratelli Marchesi. Come già mostrato nelle scorse puntate su Rai 1, Ettore ha un piano ben preciso da portare avanti con la complicità di sua sorella Greta.

I due stilisti, infatti, agiranno con mosse ben studiate e si avvicineranno sempre di più ai loro bersagli. Sembra ormai evidente che uno dei loro nemici sia proprio Adelaide, ma potrebbe essere coinvolto anche Umberto. Intanto, è evidente che Ettore e Greta nascondono un segreto, e le anticipazioni chiariscono che questo condizionerà ogni loro mossa. Tuttavia, non è ancora chiara la reale identità dei due ragazzi, ma grazie alle indagini di Umberto il mistero potrebbe essere presto svelato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore ha fatto una telefonata misteriosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore ha effettuato una telefonata misteriosa dalla cabina presente in piazzetta.

In quella chiamata, Marchesi ha avvertito l’interlocutore che tutto stava andando secondo i piani. Successivamente, Ettore ha fatto un’altra telefonata chiedendo alla persona dall’altro capo della cornetta di recarsi a Milano per attuare la seconda parte del loro piano. Intanto, Enrico ha deciso di accettare l’accordo proposto da Di Meo per fingere di operare i pazienti, mentre in realtà gli interventi chirurgici sarebbero stati eseguiti da altri medici dello staff. Spazio anche alle vicende di Johnny, che è arrivato a Milano e ha suscitato fin da subito la curiosità delle Veneri. Irene, intanto, non è sembrata felice dell’incursione del cugino di Delia nel suo appartamento e ha guardato con sospetto il ragazzo.

Elvira e Salvatore, invece, hanno deciso di trasferirsi a Sanremo, trovando subito una nuova occupazione. Il giovane Amato, infatti, si è recato in Liguria, dove ha stretto un accordo con un imprenditore per prendere in gestione il bar di un rinomato albergo. Il barista, inoltre, ha proposto a sua moglie di occuparsi insieme a lui dell’attività.