Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la scomparsa misteriosa, anche se temporanea, di un protagonista: nella puntata che andrà in onda lunedì 27 ottobre alle 16:00 su Rai 1, Marcello Barbieri farà perdere le sue tracce dopo aver annullato le nozze con Adelaide. Intanto, Roberto dovrà tenere a bada i giornalisti, mentre Umberto sarà certo di conoscere il motivo per cui Marcello ha annullato le nozze.

Matteo cerca Marcello

La decisione di Marcello di lasciare Adelaide poco prima delle nozze provocherà un enorme scossone a Villa Guarnieri.

La contessa sarà affranta, ma potrà contare sull'affetto della sua famiglia. Mentre Roberto dovrà tenere a bada i giornalisti arrivati a Il Paradiso delle signore, Marcello sparirà nel nulla. Matteo si metterà quindi alla ricerca del fratello, contando sull'aiuto di Mirella. Il ragioniere e la Venere riterranno che l'unico modo per capire cosa sia successo sia quello di contattare Rosa. Intanto, Umberto sarà certo di conoscere la reale motivazione che ha spinto Barbieri a fare un passo indietro con Adelaide.

Enrico scopre l'esistenza di una nuova terapia

Nel frattempo, Enrico Proietti sarà ancora alle prese con i suoi problemi alla mano, ma vedrà una speranza quando scoprirà l'esistenza di una nuova terapia che potrebbe garantirgli la guarigione.

Intanto, i fratelli Marchesi, Ettore e Greta, continueranno a tramare alle spalle di Adelaide e Umberto, ma il loro piano di vendetta subirà un intoppo a causa delle mancate nozze tra la contessa e Marcello. Caterina, invece, rischierà di perdere la fotografia del suo fidanzato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Adelaide ha scelto l'abito da sposa di Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Mirella si è recata in ospedale da Rosa, alla quale ha confidato quanto accaduto nel momento in cui ha perso conoscenza. La Venere ha rivelato alla giornalista le parole toccanti pronunciate da Marcello, disperato dopo aver assistito all’aggressione. Nel frattempo, Barbieri ha trovato a casa alcune parti inedite del romanzo di Rosa e, leggendole, ha scoperto che lei non ha mai dimenticato il bacio che si sono scambiati qualche mese prima.

Spazio anche alle vicende di Enrico, che ha continuato a nascondere a Marta il problema alla mano, stringendo un accordo con il professor Di Meo per far credere che fosse lui a operare i pazienti. Intanto, Adelaide ha accettato di indossare l’abito da sposa realizzato da Greta, ma questa scelta ha suscitato i dubbi di Umberto. Guarnieri, infatti, ha incalzato la sorella di Ettore, facendole notare la curiosa coincidenza del suo arrivo a Milano proprio con un vestito da sposa.