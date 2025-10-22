Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, previste nel corso dei prossimi mesi, non è escluso che Umberto Guarnieri possa decidere di vendicarsi di Marcello Barbieri e fargliela pagare per quanto ha fatto alla contessa, annullando all'ultimo momento le loro nozze.

Il commendatore potrebbe così mostrare tutta la sua spietatezza, con l'intento di ridurre sul lastrico Marcello, portandolo a fare degli investimenti sbagliati.

Adelaide scopre che Marcello vuole annullare il matrimonio: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso 10 rivelano che tra Marcello e Adelaide si arriverà a una rottura definitiva, nel momento in cui il ragazzo deciderà di annullare le loro imminenti nozze.

Barbieri si renderà conto di non provare più gli stessi sentimenti per Adelaide e di non voler più tener fede a quella promessa d'amore che le aveva fatto poche settimane prima.

Un colpo al cuore per Adelaide che, di fronte a questa notizia, vedrà crollarle il mondo addosso: la contessa soffrirà molto per l'addio di Marcello, ma ben presto scoprirà che dietro a questa scelta si cela la tresca clandestina che il ragazzo ha avuto con Rosa Camilli e non la prenderà bene, tanto da tirare fuori gli artigli.

Marcello ridotto sul lastrico da Umberto: ipotesi trame de Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena, però, potrebbe riguardare Umberto Guarnieri. Nel corso dei prossimi episodi, non è escluso che il commendatore possa non accettare il fatto che la contessa stia soffrendo per amore, al punto da decidere di vendicarsi a sua volta nei confronti di Marcello.

Guarnieri farebbe di tutto per cercare di rovinare gli affari di Marcello, fino al punto da ridurlo sul lastrico tramite una serie di investimenti sbagliati, causandone la rovina.

Marcello si ritroverebbe a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita, potendo però contare sul pieno supporto di Rosa Camilli, sempre presente al suo fianco.

Il commendatore Umberto Guarnieri non si è mai fidato di Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, Umberto ha sempre cercato di tenere alla larga Marcello dalla sua ex Adelaide.

Quando ha compreso che tra Barbieri e Rosa ci fosse del tenero, ha deciso di farli seguire da un investigatore privato, grazie al quale è riuscito a entrare in possesso di alcuni scatti compromettenti che avrebbe voluto mostrare alla contessa.

Tali foto, però, sono state rubate da Tancredi: in questo modo ha impedito a Guarnieri di mettere Marcello in cattiva luce.