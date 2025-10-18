Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 non è escluso che Adelaide possa decidere di attuare la sua vendetta nei confronti di Marcello.

Il fratello di Matteo, infatti, dopo aver messo in discussione i suoi sentimenti nei confronti della contessa farà saltare definitivamente le nozze.

Un gesto che potrebbe scatenare la furia della contessa, al punto da mostrarsi spietata e pronta a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote al giovane Barbieri.

Marcello manda all'aria le nozze con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera previste entro fine ottobre su Rai 1 rivelano che Marcello rifletterà a lungo sulle sue imminenti nozze con Adelaide e si renderà conto di non poter più fare questo passo così importante.

Marcello metterà in discussione i suoi sentimenti e deciderà di affrontare faccia a faccia la contessa, mettendola al corrente della profonda crisi che sta vivendo.

In questo modo, quindi, Barbieri deciderà di annullare definitivamente le imminenti nozze con Adelaide ma preferirà non dirle nulla in merito alla presenza di Rosa nella sua vita, finendo così per ingannare la sua ormai ex compagna fino alla fine.

La verità verrà ben presto a galla e, a tal proposito, non è escluso che Adelaide possa sentire il bisogno di vendicarsi.

Adelaide, spietata, si vendica di Marcello: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Il sospetto è che, nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 di questo autunno, Adelaide possa tirare fuori la sua perfidia e la sua spietatezza, al punto da voler vendicarsi di Marcello Barbieri e della sua amata Rosa.

La contessa, quindi, potrebbe fare di tutto per ostacolare la carriera professionale di Barbieri, dato che proprio lei aveva permesso al ragazzo di studiare e di costruirsi una credibilità all'interno del mondo degli affari milanese.

A questo punto, invece, Marcello potrebbe trovarsi diverse porte sbarrate e rendersi conto che da questo momento in poi niente sarà più semplice e dovrà lottare e faticare il doppio per riuscire ad affermarsi nel lavoro.

Iniziano a migliorare gli ascolti della soap opera pomeridiana di Rai 1

In attesa dei prossimi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a crescere negli ascolti della fascia pomeridiana.

La media auditel registrata in queste ultime settimane è stata di circa 1,4 milioni di spettatori pari a uno share del 18%.

Numeri in crescita rispetto a quelli di settembre, quando la media si era stabilita sulla soglia di 1,1 milioni al giorno con uno share che oscillava tra il 14 e il 15% al giorno su Rai 1.